Kommunestyret avsetter rådmannen i Tysfjord

Kommunestyret behandlet saken om mistillit til rådmannen bak lukkede dører. Da saken var ferdig behandlet leste ordfører Tor Asgeir Johansen opp vedtaket fra talerstolen.

– Kommunestyret ber om at rådmann Oddbjørn Nilsen løses fra sin arbeidskontrakt. Dette er vedtatt med 13 mot fire stemmer.

I sakspapirene til kommunestyremøtet går det frem at det har vært uenighet mellom administrasjonen og kontrollutvalget. Det skal blant annet handle om hvordan saker er blitt utredet.

Har tatt advokat

Rådmann Oddbjørn Nilsen sa etter vedtaket at han har tatt advokat. Han mener også at saken ikke er riktig behandlet.

– Jeg vil ha det nedfelt i protokollform at det er saksbehandlingsfeil, for dette har også betydning for en rettssak.

Til kommunestyremedlemmene sa også rådmannen at han vil fortsette å gå på jobben.

– Det er veldig bra at det har kommet en avklaring, men jeg kan i alle fall opplyse om at rådmannen i utgangspunktet forholder seg til arbeidsavtalen, intet annet, sier Nilsen.

Foto: Skjermdump

Nilsen påpekte også at han ikke har fått forhåndsvarsel om at saken er debattert bak lukkede dører, ei heller fått uttale seg i forkant av vedtaket.

– Dette er en saksbehandlingsfeil, et lovbrudd som kommunestyret gjør. Det er helt greit at dere vil løse meg fra kontrakt, for det har jeg ingen problemer med. Men det er et stykke ifra det og løse meg fra kontrakt. Så inntil da sitter jeg som rådmann, så man er veldig smertelig klar over det, sier Nilsen til kommunestyret.