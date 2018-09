Kommuner blir premiert for havbruk: Her får de 25.000 kroner per innbygger

Rødøy kommune i Nordland har i overkant av 1 200 innbyggere, og blir nå premiert med over 30 millioner kroner fra Havbruksfondet. Det får de for at de har lagt godt til rette for fiskeoppdrett og at oppdrettsnæringa i kommunen er i vekst.

– Det føles veldig bra! I mine 15 år som ordfører har regnskapet i kommunen vært et nullspill. Det er klart at dette er penger som kommer godt med i en dyrdrevet kommune, sier kommunens ordfører, Olav Terje Hoff.

Ordfører i Rødøy kommune er fornøyd med pengene som nå kommer inn på konto. Foto: Øystein Nygård / NRK

Havbruksfondet ble opprettet i 2016 og skal sikre havbruksfylker og -kommuner inntekter fra veksten i næringen. Totalt får 160 kommuner og 10 fylker i landet utbetalt midler fra Fiskeridirektoratet.

Det er Trøndelag (76,9 millioner) som får mest av fylkene, med Nordland (76 millioner) på andreplass. Frøya i Trøndelag er den kommunen som får mest, med rundt 102 millioner kroner.

Frie midler

Pengene som nå drysser ned over norske havbrukskommuner og -fylker er sårt tiltrengt for mange av dem.

– Dette er frie midler som kommunene står fritt til å bruke til akkurat det de måtte trenge. Det er ingen tvil om at kommunene har behov for påfyll i kommunekassa, sier Dagfinn Olsen, stortingsrepresentant fra Frp.

Han trekker frem sin egen hjemkommune som et eksempel på hvor viktig disse pengene kan være.

– Lødingen kommune ville sannsynligvis vært på ROBEK-lista i januar om det ikke hadde vært for disse pengene, sier han.

Tilbake til folket

Ordfører Hoff har enda ikke bestemt seg for hva pengene skal gå til, men sier innbyggerne skal merke at det har kommet mer penger på konto.

– Vi har jo kjempet for å få tilbake penger fra oppdrettsnæringen, som vi i mange år har lagt til rette for. Det er en kommende næring, som er viktig for Rødøy kommune.

– Kommunen har ikke råd til å ha verken skole eller sykehjem, så det er klart at pengene kommer godt med. Det innbyggerne kommer til å merke er at det blir flere kroner å rutte med, sånn at vi kan opprettholde de tjenestene vi ønsker å tilby, sier han.

Snakk om å legge til rette for havbruk

Steigen kommune i Nordland blir også premiert for å ha lagt til rette for oppdrett i kommunen over lang tid.

Stortingsrepresentant for Frp, Dagfinn Olsen sier Fiskeridirektoratet premierer kommuner som legger til rette for havbruksnæringen. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– De har lagt til rette for oppdrett, men også slakteri. De har mange arbeidsplasser og blir premiert fordi de over lang til har gjort et strategisk arbeid, sier Olsen, som forteller at det er smart av kommunene å legge til rette for oppdrett og havbruk.

– Narvik får lite penger fra fondet fordi de, nærmest ikke vil ha oppdrettsnæring i kommunen. Så her får man tilbake om man er flink til å legge til rette, sier han.

Disse ti kommunene får mest fra Havbruksfondet Ekspandér faktaboks FRØYA – 102 964 980,84 NÆRØY – 67 165 457,66 HITRA – 61 539 071,23 ALTA – 46 476 812,58 FINNØY – 45 801 034,50 SMØLA – 44 288 317,84 VIKNA – 42 864 940,88 KVINNHERAD – 40 025 520,01 HARSTAD – 39 276 616,86 AUSTEVOLL – 38 956 553,83