Jubelen sto i taket både i Narvik og Lofoten i dag. I flere måneder har de kjempet en innbitt kamp for å berge akutt- og fødetilbudet som var foreslått lagt ned av Helse Nord.

En av de som har vært blant de mest markante stemmene er kommuneoverlege Sverre Håkon Evju i Narvik.

Han sto i striden også i 2015. Også da sto akuttilbudet i Narvik i spill. Som frontfiguer i kampanjen «Blør vi saktere?» ble han tildelt prisen som Årets Nordlending.

Da en arbeidsgruppe i Helse Nord i november i fjor foreslo å legge ned akuttberedskapen ved sykehuset Narvik, måtte Evju opp i ringen igjen.

På nytt var man vitne til et nordnorsk opprør, mente han.

Og opprøret ser ut til å ha fått effekt. Under sin årlige sykehustal sa Ingvild Kjerkol at akuttilbudet i Narvik og Lofoten skulle bestå.

– Det vi gjør nå, er at vi tar den betente konflikten ut av ligningen, sa helseministeren.

Til det sier en rørt kommuneoverlege at han er takknemlig. Da han ble intervjuet av NRK i Narvik i dag, var han på gråten.

I dag ble det klart at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil legge det foreslåtte sykehuskuttet i Lofoten og Narvik på is. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

– Takknemlighet

– Det er veldig stor takknemlighet, egentlig. Det er en veldig klok beslutning, tenker jeg. Og så er det så godt at man snakker om den helhetlige planen, og nå viser man virkelig at man har sett på helheten. At man tar med både det som har med totalhelseberedskap å gjøre, og så viktigheten av forsvaret. Jeg takker veldig beslutningstakerne og helseministeren.

– Du blir rørt?

– Ja, det betyr mye. Man blir rørt av takknemlighet og nå håper jeg vi får ro og forutsigbarhet fremover. Og at vi får gjøre det vi virkelig har lyst til å gjøre, det er å utvikle fremtidens helsetjeneste og den helhetlige beredskapen.

Det er ikke alle som har vært like imponert over Evjus engasjement i denne saken. Kommuneoverlegen har også fått kritikk fra kommunikasjonsdirektør i Helse Nord, Skjalg Fjellheim.

I et intervju med NRK i november sa Fjellheim at hele systemet risikerte å bryte sammen dersom det ikke ble tatt grep.

Skjalg Fjellheim kom med stikk

Han kom også med noen stikk til Evju.

Det nye sykehuset i Narvik med en prislapp på 2,7 milliarder kroner skal etter planen åpne dørene til våren. Foto: UNN NARVIK

– Kommuneoverlegen i Narvik er nok i opprør, men jeg er ikke så sikker på om hele landsdelen er det. Jeg tror mange forstår behovet for endringer.

– Hvis Evju vet om et hemmelig sted i Nord-Norge hvor det produseres helsepersonell, må han gjerne informere offentligheten om hvor det er. Da vil vi vite hvor det står helsearbeidere klare til å gå inn i alle jobbene som i dag fylles av overtid, vikarer og innleie igjennom bemanningsbyråer.

I Narvik var rekasjonene sterke etter dette utsagnet. Evju sier at han ikke ønsker å kommentere Fjellheims kommentar.

– Jeg tror vi skal la det utsagnet ligge, og istedet se framover. Det ble som det ble, sier Evju.

Kan bli krigssykehus

Nå gleder han seg over at sykehuset i Narvik rustes opp istedet for at det bygges ned.

Sykehuset i Narvik får en særskilt status og skal delvis finansieres over forsvarsbudsjettet. Det betyr at Narvik sykehus blir et sykehus som må forberedes for behandling av sårede soldater i krig.

– Vi er veldig takknemlig og glad for at helseminsiteren ser hele bildet, og understreker dette med at totalberedskap trekkes inn bekrefter Narviks geopolitiske posisjon. Dette har vi etterlyst, sier Evju..