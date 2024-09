Kommuneoverlege stenger skolelokaler

Kommuneoverlege Kine Kallstad stenger Bodø videregående skoles lokaler på flymuseet for undervisning. Det rammer flyfagelevene.

I dag er det rundt 70 elever på Vg2 og Vg3, og rundt 10 lærere som bruker flymuseets bygg Q til undervisning.

Lokalene stenger allerede fredag 6. september, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

– Fylkeskommunen jobber nå på spreng med å finne gode alternativer, sier Lise Henriette Rånes, fylkesråd for utbygging og eiendom.

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS utførte et tilsyn 26. april i år, og da kom det fram at det var lekkasje og fuktskader i bygget. Dette må utbedres for at lokalene skal kunne tas i bruk til undervisning igjen.

Situasjonen er utfordrende, sier Rånes.

– Ja, slike utbedringer er dessverre ikke gjort over natta, det er utbedringsarbeid som vil ta tid, og dessverre må elevene våre nå ut av disse lokalene.

Mens den teoretiske undervisningen vil foregå på Bodø videregående skole, blir det mer utfordrende med den praktiske undervisningen der elevene får jobbe med fly, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Joakim Sennesvik.

– Det er ikke bare enkelt å flytte store fly eller finne nye lokaler som har plass til store fly. Men folkene våre både på skolen og i avdelingene våre jobber på spreng for å finne alternativer.