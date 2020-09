Kommuneoverlege har sendt bekymringsmelding etter dette

– Vil det være aktuelt å gjennomføre en slik helsekonsekvensutredning som formannskapet krever?

Vi skal selvsagt svare ut alle henvendelser som kommer til Nordland fylkeskommune fra Lurøy kommune. Dersom de ønsker å gjøre en helsekonsekvensutredning skal vi bidra i dette arbeidet.

– Er løsningen slik den er i dag, trygg og god nok?

For det første er det viktig å slå fast at hendelsen på Sleneset, der en hurtigbåt sklir fra kai med landgangen, fremstår som en påminning om at vi skal ha sikkerhet i fokus absolutt hele tiden. Vi vil aldri operere på en slik måte at mannskapet og passasjerenes sikkerhet ikke er ivaretatt. Episoden på Sleneset handler imidlertid ikke om ekspeditør eller ikke, som noen framstiller dette. Ingen kan holde igjen en hurtigbåt som på grunn av vær og vind sklir fra kai, heller ikke ekspeditører. Fylkestinget har vedtatt reduserte budsjett innenfor samferdselssektoren og vi har derfor kuttet ekspeditører og leie av kai for å spare penger. Alternativet til å kutte i leie av kai og ekspeditører er å kutte i ruter. Nordland fylkeskommune mener det er bedre å kjøre mest mulig båt for de midlene vi har til rådighet, og antar at de fleste passasjerene heller ønsker at det går båt, enn at den betjenes av en ekspeditør.

Vi er i kontinuerlig dialog med selskapene som opererer hurtigbåtene for oss, og gjør nødvendige tilpasninger på kaiene, slik at de fungerer godt med de båtene som til en hver tid brukes i sambandene. Eksempelvis setter vi opp rekkverk på noen kaier der det er ansett som nødvendig, og får tilbakemeldinger fra selskapet om det er mer som kreves, da gjør vi tiltak. Dette er en kontinuerlig jobb som pågår, og som Boreal tidligere har presisert så er vi i en innkjøringsfase. Vi har jevnlige møter med Boreal, hvor sikkerhet er et av flere tema.

Det er kapteinen som til enhver tid har ansvaret for å føre båten på en slik måte at det ikke skjer uhell. Og det gjør de svært godt langs en værutsatt kyst, sånn at nordlendingene kommer seg til og fra. Også når de tar avgjørelser om å kansellere ruter eller anløp, da er det nettopp med sikkerheten i fokus. Verken Nordland fylkeskommune eller kapteinene på hurtigbåtene firer på sikkerheten til sjøs. Vi følger sjøfartsdirektoratet sine krav for trygg ferdsel. Vi har tiltro til at kaptein og mannskap som står i situasjonene langs kysten treffer de beste beslutningene i en hver situasjon. Vi kan ikke fra fylkeshuset gjøre en vurdering på hvordan værforholdet er ved de enkelte kaiene når hurtigbåten skal legge til. Dette må de som står i situasjonen vurdere.

– Hva tenker den Senterpartistyrte delen av fylkeskommunen om kritikken fra Nina Bentzen?

Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen ønsker ikke å kommentere Nina Bentzen sitt valg. Men sier at han selv har vært i møte med Boreal etter hendelsen på Sleneset, og poengterer at selskapet betrygger at de aldri vil gå på akkord med sikkerheten.