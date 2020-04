En av Norges mest sårbare kommuner har 16 år gammel smittevernplan

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– En velfungerende smittevernplan er viktig for kommunene når noe skjer. Sånn som pandemien vi ser nå, sier fylkesmann i Nordland, Tom Cato Karlsen.

Mange øykommuner legger i disse dager planer for masseevakuering dersom koronasmitte skulle bre om seg. Men Aftenposten skriver at så mange som hver femte norske kommune mangler eller manglet en fungerende smittevernplan kort tid før krisa gjorde seg gjeldende i Norge.

Ifølge Helsedirektoratet er kommunene pålagt å ha en plan for vern mot smittsomme sykdommer.

– Den burde vært oppjustert

Fylkesmann i Nordland, Tom Cato Karlsen, berømmer kommunene, og mener de har jobbet godt etter at korona-pandemien inntraff. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Landets Fylkesmenn har levert lister over hvilke kommuner som mangler, eller har mangler ved, sin smittevernplan.

Aftenposten skriver at 252 kommuner hadde oppdatert og velfungerende smittevernplan. 74 kommuner manglet plan, eller hadde en plan som var utdatert eller måtte følges opp.

I Nordland manglet 22 kommuner fungerende smittevernplan. I Oslo, Viken, Vestland, Vestfold og Telemark hadde alle kommunene fungerende planer.

En av kommunene som ifølge Aftenpostens oversikt manglet en velfungerende smittevernplan, er Træna.

Kommunen med 435 innbyggere ligger i overkant av seks mil utenfor Helgelandskysten. På Træna er det én lege tilgjengelig.

Ordføreren tar mangelen på en oppdatert smittevernplan på alvor.

– Det er klart vi gjør det. Vi har en gammel smittevernplan fra rundt 2004, og den burde vært oppjustert, sier Jan Helge Andersen (Ap).

Les også: Træna forbyr egne ansatte å forlate kommunen

Øykommuner uten godkjent plan

Jan Helge Andersen, ordfører i Træna, sier de jobber med å oppjustere sin smittevernplan. Foto: Frank Nygård / NRK

Flere av de minste øykommunene i Nordland legger i disse dager planer for hva de skal gjøre dersom store deler av innbyggerne blir smittet av koronavirus.

Ett scenario er evakuering av hele øysamfunn. Men, verken Værøy, Røst eller Træna hadde, ifølge oversikten fra fylkesmennene som ble iverksatt 31. januar i år, velfungerende smittevernplaner.

Værøy-ordførere Susan Berg Kristiansen (H) sier til NRK at kommunen leverte en revidert smittevernplan allerede 4. februar i år.

Sentralt i en smittevernplan er oversikt over innbyggere i kommunene og en gjennomgang av tilgjengelige personer med helsebakgrunn. Træna er et sårbart, lite samfunn i havgapet.

Én lege i kommunen

– Vi har en liten administrasjon, og ting tar lengre tid her enn andre steder. Vi begynte arbeidet med å revidere planen vår i vinter, og det jobbes hardt med den fortsatt, sier Andersen.

En smittevernplan er basert på lokale forhold. Det er derfor kommunelegen i hver enkelt kommune som har ansvar for å lage planen og holde den oppdatert.

Træna kommune har så langt ingen smitta. Det råder strenge karantenekrav på øya, og alle som kommer i båt kontrolleres.

– Vi klarer oss selv om planen er utdatert. Men dersom 40 prosent av befolkninga skulle bli syk samtidig, vil det bli vanskelig uansett hvor god plan vi har.

Flakstad kommune i Lofoten er også blant kommunene i oversikten uten tilstrekkelig smittevernplan. Foto: Johny Goerend/Unsplash

– Har tatt grep

Fylkesmann Tom Cato Karlsen, sier til NRK at tallene fra Helsedirektoratet ikke nødvendigvis viser hele bildet.

– At noen kommuner mangler smittevernplan, er ikke tilfredsstillende. Men, kommunene gjør en kjempejobb. Og en litt tynn smittevernplan kan være tilstrekkelig om kommunen er liten og oversiktlig med få innbyggere.

Karlsen sier at resultatet nok kunne blitt annerledes om man rakk å komme på tilsyn, og sette seg ned og snakke gjennom planene med kommunene.

Til Aftenposten sier Fylkeslegen i Nordland, Morten Juul Sundnes, at kommunene jobber kontinuerlig med å være best mulig rustet, og at de nå har tatt grep.

– Det samarbeides både på tvers av kommunegrensene og inn mot de lokale helseforetakene, sier han til avisa.