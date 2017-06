Kommunen legger seg flat etter evakuering

Flere boliger ble i går evakuert på Sortland da NVE slo alarm om en demning som kunne kollapse, etter at vedlikeholdsarbeid i området hadde gjort demningen ustabil.

På Dagsrevyen gikk NVE hardt ut mot at kommunen ikke hadde varslet om arbeidet ved demningen. I dag var det oppvaskmøte på kommunehuset i Sortland, og rådmannen erkjenner at de burde varslet om arbeidet.

Rådmann Randi Gregersen forteller at de raskt satte i gang evakuering når politiet og NVE anbefalte det. Foto: Kari Skeie / NRK

– I dag har vi hatt et internt møte og gått gjennom rutinene. Vi konkluderer med at dette burde vært meldt, og at vi ikke gjorde det, forteller rådmann Randi Gregersen i Sortland kommune.

To meter fra fullt brudd

Terje Grimshaug fra NVE fikk bekymringsmeldinger om demningen og reiste raskt opp for å vurdere situasjonen. Da slo han umiddelbart alarm.

– Jeg ble skremt da jeg så tilstanden og ringte politiet umiddelbart. Det var bare to meter igjen før et dambrudd ville gå. Sammen med politiet beordret vi å starte evakuering. Massene var veldig ustabile og det lakk vann gjennom demningen, forteller Grimshaug.

Han møtte i dag rådmannen og NRK ved demningen på Sortland. Grimshaug mener det bare var et spørsmål om tid før det hele kunne endt i en full kollaps.

– Det kunne gått til brudd innen veldig kort tid, alt fra en halvtime til tre timer. Demningen var ikke stabil, sier Grimshaug.

Kommunen har gjennom natten sikret demningen med ekstra støttemasse, og både NVE og kommunen bekrefter nå at demningen er helt trygg. Foto: Kari Skeie / NRK

Vedlikeholdsarbeid

Bakgrunnen for gravearbeidet var vedlikeholdsarbeid av en vannledning. I dette arbeidet ble det avdekket en lekkasje nærmere demningen, og kommunen fortsatte da å grave seg opp mot demningen.

– I utgangspunktet trenger vi ikke varsle NVE om vedlikeholdsarbeid som ikke berører selve damfoten, men da gravearbeidet nærmet seg dammen burde vi hentet inn råd fra NVE. Det ble ikke gjort, erkjenner rådmannen.

Hun lover nå at kommunen skal skjerpe inn rutinene.

– Vi skal selvfølgelig sørge for at dette ikke skal skje igjen. Nå skal vi sammen med NVE se på hva vi skal gjøre med demningen videre. Dammen er foreløpig sikret med ekstra fyllmasse og er nå helt trygg. Vedlikeholds­arbeidet er også blitt gjort, forteller Gregersen.