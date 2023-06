Johanna Skaret Rendal (17) går andreåret på videregående skole på Ørnes, et tettsted i en kommune med litt over 6000 innbyggere.

Til høsten blir hun 18 år, og planlegger å ta sertifikatet.

Kjøretimene kan hun få tatt på Ørnes, men for å ta teorien må hun reise to timer hver vei til Bodø.

– Det er stressende fordi vi ikke vet hvordan den nye fraværsordningen fungerer, sier Rendal.

– Og i verste fall hvis du for eksempel stryker, så får du ekstra fravær fordi du må ta den på nytt.

FÆRRE TILBUD: De siste årene har Meløy kommune mistet en rekke kommunale tilbud. Johanna må reise over 100 kilometer for å ta teorien. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Heldagstur for tretti minutters tjeneste

Meløy kommune har pleid å tilby både banktjenester, pass og teoretisk prøve til sertifikat, men de siste årene har tilbudene forsvunnet en etter en.

Nå må beboerne reise over 100 kilometer til fylkeshovedstaten Bodø for å få tilgang til disse. For de unge betyr det ekstra fravær fra skolen.

– Det er en veldig stor ulempe med tanke på fraværsgrensa, sier Rendal.

Hun forteller at hun allerede har mistet en hel skoledag på grunn av reise. Da hun trengte passbilder til ID-kort måtte hun reise til Bodø for å få tatt bildene.

Siden mange av de kommunale tjenestene holder stengt i helgene falt reisen på en skoledag.

– Det tok sikkert en halvtime å gjøre det, men jeg måtte ta fri fra skolen hele dagen. Jeg kunne gått glipp av én skoletime, men fordi vi ikke har tilbudet her i Meløy, så ble det sånn.

Johanna Skaret Rendal (17) synes det er leit at tilbudene forsvinner fra hjemkommunen. – Det er jo veldig flotte folk her, det er bare litt dårlige tilbud. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Vil ha tjenestene tilbake

I 2019 mistet Meløy passkontoret. Året etter forsvant den siste banken.

Nå som også Statens vegvesen har lagt ned sine tjenester i kommunen, har ordfører Sigurd Stormo (Ap) fått nok.

– Jeg har sendt brev til flere ministere og bedt om at vi får en pilot på pass- og nærtjenester.

Kommunaldepartementet skal i september lyse ut en pilotordning, hvor kommunene kan søke om å få et nærtjenestesenter.

I tillegg til Meløy har også Værøy og Fyresdal har vist interesse for å bli pilotkommune med nærtjenestesenter.

Meløy-ordføreren tror innbyggerne føler dette føyer seg inn i rekken over tjenester og muligheter de har mistet over flere år. Ting blir mer tungvint og folk blir oppgitte, forteller ordføreren.

– Og så tror jeg kanskje at storsamfunnet der ute tenker at det her ikke er en så stor greie, å ta en teoriprøve eller få et pass. Men når du må å ta fri en hel dag for å reise for å få pass eller bank ID, da det begynner å bli tungvint.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

– Vi bør stå langt frem i køen

Ifølge Stormo har de enda ikke hørt noe fra departementene. Men håpet er på plass, spesielt etter den nye distriktsmeldingen kom tidligere denne uken.

Det kom det fram at regjeringen vil snu flukten fra distriktet.

Et av tiltakene som blir nevnt er nettopp pilotsamarbeid om nærtjenester.

– Jeg registrerer at i distriktsmeldingen så nevnes dette og det er satt av penger. Så jeg har en stor forventning om at siden vi nettopp for bare to uker siden mistet muligheten til å ta teoriprøven til bil. Så tenker jeg at vi bør stå langt frem i køen for å få denne typen pilot til oss.

– Det er sikkert mange andre kommuner som har samme ønske og behovet, men vi er en baseregion på kysten.

Mange vil være med

Selv om Stormo håper Meløy kommune står langt fremme i køen, sier statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) i kommunal- og distriktsdepartementet at det er mange andre som også vil ta del i piloten.

– En rekke kommuner har allerede tatt kontakt, for å melde sin interesse. Dette er positivt, men vi må avvente utlysningen og en samlet vurdering av søknadene før vi kan si noe om hvilke kommuner som blir utpekt.

Foto: Trond Isaksen

Og ikke alle kan få være med.

– Vi vil invitere et begrenset antall kommuner til et samarbeid om utvikling av nærtjenestesenter, sier Prestbakmo.

Pilotarbeidet for utvikling av nærtjenestesenter er et samarbeid mellom flere departementer. Forsøkene skal vare frem til 2026.

Sentrene skal bidra til at folk både skal få tilgang til statlige og kommunale publikumstjenester på samme sted.

SOMMERFERIE: Siste skoledag for elevene ved Meløy videregående skole var 20. juni. Til høsten begynner Johanna Skaret Rendal i tredje klasse. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Tilbake i Ørnes har Johanna Skaret Rendal nettopp hatt sin siste skoledag før sommerferien.

Hun er glad i hjemkommunen sin, og synes det er fint å bo på Ørnes.

Men når tilbudene forsvinner, forsvinner også folk.

– Man kan ikke legge ned alt. Man må jo beholde noen ting, sier Rendal.