Kommunedirektøren i Bodø vil øke tilskuddet til de private barnehagene

Kommunedirektør, Kjell Hugvik foreslår å øke tilskuddet til de private barnehagene i kommunen med 20 millioner kroner.

Det melder Avisa Nordland.

Dette var en større økning i tilskudd til de private barnehagene enn kommunedirektøren forventet.

Til avisa sier Hugvik at bakgrunnen for størrelsen i tilskuddet til de private barnehagene i Bodø, beregnes ut fra driften i de kommunale barnehagene to år forut, altså i dette tilfellet fra 2021.

Hugvik sier til Avisa Nordland at de jobber med å redusere kostnadene i de kommunale barnehagene.