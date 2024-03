Kommunedirektør: – Alvorlig økonomisk situasjon i Meløy

– Vi må erkjenne at Meløy kommunes økonomiske situasjon er alvorlig, sier kommunedirektør Arne Johansen i en pressemelding.

22. februar leverte Meløy kommune årsregnskapet for 2023 til revisjon. Årsregnskapet viser et regnskapsmessig underskudd på 53,8 millioner kroner.

Men Meløy kommune har også med seg et underskudd fra 2022 som betyr at underskuddet er til sammen 65,7 millioner kroner.

Dette må inndekkes i årene som kommer, skriver kommunedirektøren i pressemeldingen.

– Resultatet understreker hvor viktig det er at politisk og administrativt nivå i fellesskap og i tett samarbeid med de tillitsvalgte gjennomfører nødvendig omstilling slik at vi kan gjenvinne bærekraft i økonomien.

Johansen skriver at en nødvendig omstilling innebærer at de må tilpasse kommunens tjenester i takt med befolkningsendringen, som viser at vi blir færre yngre og flere eldre.

Det betyr at omstillingstiltaket som kommunestyret vedtok i budsjett og økonomiplan for 2024- 2027 gjennomføres etter plan.

Parallelt må administrasjonen, politikk og tillitsvalgte fortsette med å finne tiltak for å sikre at vi når målet om å komme ut av ROBEK i 2027, skriver Johansen.

Regnskapet skal nå revideres før det behandles i kommunestyret 8. mai.