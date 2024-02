Kommune med underskot på 20 millionar

Torsdag blei det kjent at Leirfjord kommune har eit driftsunderskot på nesten seks prosent, melder avisa Isandnessjøen.

Kommunen har over 20 millionar kroner i underskot i driftsresultatet for 2023. Det tilsvarar eit underskot på 5,8 prosent av budsjettet.

Kommunedirektør Petter Andre Haaland seier til avisa at det er for tidleg å seie noko om årsaka til at kommunen har så stort underskot, og at dei jobbar med å finne ut av det.

Haaland ser på det som alvorleg at ein så liten kommune har 20 millionar kroner i underskot.

– Det eg kan seie er at alt blei dyrare i fjor. Vi hadde ei stor løns- og prisvekst, og det er nok ein av grunnane til at Leirfjord gjekk med underskot, seier han til avisa.