– Jeg mener den konklusjonen er veldig synd. Jeg mener vi må kunne gjøre slike grep for å legge til rette for næringslivet, sier ordfører i Bø i Vesterålen Sture Pedersen til NRK.

I dag la det regjeringsoppnevnte utvalget fram som sin rapport til kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Det var Solberg-regjeringen som satt ned utvalget i sin tid.

Utvalgets hovedkonklusjon er at dagens system i hovedsak fungerer godt, men foreslår noen endringer.

De anbefaler blant annet at det ikke bør være mulig for kommuner å selv vedta å senke formuesskatten under makssatsen.

Det skapte avisoverskrifter da Bø i Vesterålen i 2019 senket formuesskatten fra 0,8 til 0,35 prosent. Det fikk flere rikinger til å melde flytting til kommunen.

Men dersom muligheten opprettholdes, mener utvalget det må sørges for at kommuner som reduserer satsen ikke får kompensasjon for dette.

– Det er jeg enig i. Går vi med underskudd må vi dekke det opp selv, sier Pedersen.

Ønsker lavere inntektsskatt i hele Nord-Norge

Nylig havnet Bø i Vesterålen på topp tre lista over landets best styrte kommuner i en rapport utarbeidet av Agenda Kaupang.

Sture Pedersen er ordfører i Bø i Nordland. Foto: Lars-Bjorn Martinsen / NRK

Pedersen vil ikke si at deres skattegrep er direkte årsak til dette, men mener skattefordeler er viktig for å tiltrekke seg nye innbyggere.

– Vi må skape flere arbeidsplasser i Nord-Norge og da ønsker jeg en debatt om lavere sats også på inntektsskatten.

– Men er det riktig at folk i Nord-Norge skal ha enda flere fordeler enn de allerede har?

– Jeg mener det trengs nå. Hadde Svalbard ikke hatt lav skatt ville det ikke bodd så mange mennesker der, hevder Pedersen.

Men skatteutvalget vil ikke åpne for at kommuner selv kan bestemme dette.

– Skattesatsene for skatt på inntekt og formue bør være faste satser. Kommunene bør ikke ha mulighet til å endre disse, slår Inntektssystemutvalget fast.

Kraftkommuner bør dele

Ute i kommunene har det vært knyttet stor spenning til utvalgets arbeid.

Svært mange er opptatt av en jevnere inntektsfordeling.

Ordfører Siri Martinsen (Ap) i Fredrikstad. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

– Hvis vi ikke får en jevnere fordeling mellom kommunene, vil forskjellene i befolkningen øke ytterligere, sier ordfører Siri Martinsen (Ap) i Fredrikstad til Kommunal rapport.

Med de galopperende strømprisene i sør har imidlertid gapet mellom rike og fattige kommuner økt. Skillet går mellom nord og sør, og mellom de kommunene som har inntekter fra kraftproduksjon og dem som ikke har det.

Dette er noe utvalget har merket seg.

– Mange kommuner har i dag høye inntekter fra vannkraft, havbruksfond og eiendomsskatt på kraft- og petroleumsanlegg.

– Disse inntektene inngår ikke i dagens utjevning av inntekter, og skaper store inntektsforskjeller mellom kommunene, skriver utvalget i en pressemelding.

Utvalget mener at deler av disse inntektene bør inngå i en utjevningsordning mellom kommunene.