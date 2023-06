– Slik jeg ser det er det ikke sikker batteriproduksjon er noe Norge bør bruke mye penger på, sier kommentator i Stavanger Aftenblad, Hilde Øvrebekk.

Nylig publiserte hun en kommentar der hun tar for seg satsingen på batterifabrikker i Norge.

Utgangspunktet er regjeringens batteristrategi. I regjeringens øyne er batteriproduksjon en type grønn industri der Norge kan bli verdensledende.

LANG ERFARING: Hilde Øvrebekk har jobbet med energi, økonomi, politikk og næringsliv som journalist og kommentator i over ti år. Foto: Stavanger Aftenblad

Og det er mange som har kastet seg inn i kampen om både pengene og tillatelsene for å kunne ta del i det som gjerne fremstilles som fremtidens industrieventyr.

En av grunnene til at mange mener Norge er perfekt for batteriproduksjon er naturen vår.

For å produsere batterier trenger du strøm, og det har Norge mye av. I alle fall har vi muligheten til å produsere mye fornybar energi, takket være vinden og nedbøren vi er velsignet med.

Men Øvrebekk er ikke like positiv.

– Vil gå ut over andre næringer

– Industrien sier selv at vi allerede ligger 10–15 år bak Asia og USA, så jeg mener at Norge ikke har noe fortrinn i satsingen egentlig.

– Hva med muligheten til å produsere mye strøm, er ikke det et fortrinn?

– Allerede nå er det knapphet på strøm i Norge. Vi er avhengige av å få opp både strømproduksjonen og å bygge ut nettet. Slik situasjonen er, mener jeg at vi må se på hva vi bruker strømmen til, sier Øvrebekk.

– Bruker du strømmen på å lage batterier, vil det gå ut over andre næringer og bedrifter som kan produsere ting som er bra for resten av samfunnet, som for eksempel solceller.

Tom Einar Jensen er administrerende direktør i selskapet Freyr i Norge. De er i gang med å bygge opp batteriproduksjon i Mo i Rana. Han deler ikke Hilde Øvrebekks synspunkter.

– Batteriindustrien viderefører det Norge har vært verdensledende på i over 100 år: Energiintensiv prosessindustri med høykompetent arbeidskraft. En norsk batteriindustri vil skape tusenvis av arbeidsplasser. På lang sikt kan de erstatte arbeidsplassene i dagens fossile industri, skriver han i en e-post til NRK.

RINGVIRKNINGER: Freyr har brukt 3 milliarder kroner på prosjektet i Mo i Rana så langt, ifølge administrerende direktør Tom Einar Jensen. – Til sommeren har over 50 norske leverandører har vært med på byggingen så langt, sier han. Foto: Freyr

– Batteriproduksjon er blant annet én av de mest kraftintensive industriene vi har. Den skaper flest arbeidsplasser og høyest verdiskapning per GWh kraft.

Hilde Øvrebekk tviler derimot på at batteriproduksjon vil bli lønnsomt for Norge. Av flere grunner.

Er batteriproduksjon så bra?

– For det første: Er batteriproduksjon egentlig en del av det grønne skiftet? spør Hilde Øvrebekk.

– For å produsere batterier krever det som sagt mye strøm, som igjen vil kreve utbygging av norsk natur. For å lage batteriene trenger vi mineraler. De kommer gjerne fra kontroversiell gruvedrift. I tillegg er det ikke sikkert vi kommer til å tjene så mye penger på batteriene.

Øvrebekk viser til selskapet Beyonder i Rogaland. I løpet av 2020 og 2021 gikk de 115 millioner kroner i minus. I 2021 ble det sådd tvil om videre drift for selskapet.

Og når vi er inne på penger, så er det en nøkkelfaktor for å få i gang storstilt batteriproduksjon i Norge.

Men ting skjer andre steder i verden som kan gjøre det vanskelig.

Karrer til seg penger

Nylig innførte USA det de kaller for «Inflation Reduction Act». Kort fortalt har de bestemt seg for å bruke nærmere 3.700 milliarder kroner på å subsidiere grønn industriutvikling i USA, som batteriproduksjon.

Det får konsekvenser for satsingen i Norge.

Selskapet Freyr har store planer i Mo i Rana. I slutten av mars åpnet de battericellefabrikken sin, som første steg på veien.

Men de setter mest sannsynlig den store batterifabrikken på vent. De vil heller prioritere prosjektene de har i USA, for der får de mye mer støtte fra staten.

EU forsøker nå å innføre en lignende løsning, i form av sin Net-Zero industry Act.

Det var forventet at regjeringen skulle komme med et svar til disse satsingene i revidert statsbudsjett denne uka. Men mye tyder på at en eventuell støtteordning ikke vil komme på plass før til neste år.

Det skal sies at regjeringen har lagt til rette for utviklingen av batterifabrikker i Norge. Rundt 5 milliarder kroner har de brukt på såkalt risikoavlasting.

Men når USA gir enorme summer til dette, roper selvfølgelig den norske delen av industrien etter mer penger.

Samtidig som batteriselskapene betaler flere millioner kroner til topplederne sine.

I kommentaren sin, skriver Øvrebekk at batteriindustrien i dag ligner mer og mer på en såkalt «tilkarringsvirksomhet».

– Det betyr at bedriftene ser muligheter for å få økonomiske fordeler, spesielt fra staten. Da bruker de sine ressurser på å få tak i penger, i stedet for å bruke energien på å prøve å produsere noe, sier hun.

– Se på Freyr. De gir feite lønningene og bonuser til styret og ledelsen, før de har produsert et eneste batteri. Her handler det mer å skaffe penger enn å faktisk lage et produkt.

Freyr mener derimot at det er store muligheter for å tjene penger på batteriproduksjon i Norge.

I GANG: Arbeidet med den store batterifabrikken i Mo i Rana er godt i gang. Foto: DRONEFOTO

Freyr: – Må være konkurransedyktige

Selskapet mener også at mange internasjonale investorer er interessert i å bruke pengene sine i Norge.

– Men da må rammebetingelsene være konkurransedyktige. Dersom de ikke er det, kommer batterifabrikker til å bli etablert utenfor Norge, skriver Tom Einar Jensen i Freyr.

Selskapets arbeidende styreleder, Torstein Sjøtveit, mener bonusene som ble utbetalt til styre og ledelse er helt på sin plass.

– Vi ønsker å tiltrekke oss de mest kompetente fagfolkene og lederne som Norge og verden har å by på. Vårt mål å være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende i ethvert marked vi opererer i, skriver han til NRK.

Ifølge Sjøtveit er ikke bonusene og lønningene de utbetaler på samme nivå, eller lavere, enn hva andre lignende selskaper betaler ut.

Men kommentator Hilde Øvrebekk står ved sitt.

– Akkurat nå ser jeg ikke at det kan bli lønnsomt i et samfunnsperspektiv. Kanskje det kan bli lønnsomt for de enkelte bedriftene om en stund, men det vil kreve mye økonomisk støtte, sier hun.

Nærings- og fiskeridepartementet har foreløpig ikke svart på NRKs spørsmål i forbindelse med denne saken.