NordNorsk Reiseliv har sammen med VisitNorway, Artic365, Innovative opplevelser og alle destinasjonsselskapene i landsdelen gått sammen om en spesiell kampanje.

Truls Svendsen, den norske programlederen og komikeren, vokste selv opp i Tromsø. Nå stiller han opp i kampanjen som skal fremme hans egen landsdel.

I hele fire timer gjengir han hva utenlandske turister sier om den nordligste landsdelen i sosiale medier.

– Søringer må feriere mer i Nord-Norge, sier Svendsen i videoen du kan se nederst i saken.

Kajakk i Steigen er populært blant turistene. Foto: Thomas T. Kle / Thomas T. Kleiven

– Verdens fineste natur

At Svendsen stiller opp er neppe tilfeldig. Han er virker nemlig å være en ihuga supporter av egen landsdel.

– Æ blir så stolt! I Nord-Norge har vi verdens fineste natur, og man kan spise og drikke i helt fantastiske omgivelser. Jeg tror at grunnen til at ikke flere nordmenn tar turen nordpå er rett og slett mangel på kunnskap om regionen, sier Svendsen.

Selv bor Svendsen i Oslo. Han gir seg selv kritikk for at han ikke tidligere har reiste mer i nord.

– Det var først etter jeg flyttet til Oslo at jeg virkelig begynte å reise i Nord-Norge. Jeg var sikkert godt over tretti før jeg var i Finnmark – det er jo helt krise!

– Min oppfordring til alle nordlendinger er å utforske egen landsdel. Det er jo så vakkert, sier Svendsen.

Siw Sandvik er leder for kommunikasjon og marked i NordNorsk Reiseliv.

Hun sier de er strålende fornøyd med at Svendsen er deres ambassadør. Hun gir også programlederen støtte i at Nord-Norge er flott.

– Det er både en bred kultur og fantastisk natur. Vi har svært mye å by på i landsdelen vår, sier hun til NRK.

Mange ideer ble til maraton

Katrine Mosfjeld, leder for forbrukermarkedsføring i Innovasjon Norge reiseliv, forteller at de har vært innom en rekke forskjellige ideer før de endte opp med å ta utgangspunkt i hva utlendinger sier om Nord-Norge.

– Vi forsøker å være kreative. Internasjonale turister har i større grad oppdaget naturen i Nord-Norge, og vi tenkte det var en god måte å treffe nordmenn på, sier hun til NRK.

– Det ballet på seg og til slutt endte vi opp med at Truls ville være perfekt i rollen som ambassadør. Vi tenkte først det ville være umulig å få han med på oppgaven, men så viser det seg at han virkelig brenner for landsdelen han kommer fra.

NORDENS PARIS: Tromsø trekkes ofte frem som vakkert. Foto: Yngve Olsen / Visit Norway

– 13.000 grunner er mye. Har virkelig Nord-Norge så mye å by på?

– Det er jo ikke vi som sier det. Vi bare videreformidler det turistene selv sier, sier hun og legger til:

– Men jeg føler meg veldig trygg på at Nord-Norge kan levere fantastiske opplevelser også til nordmenn.

I Norge er det skyhøye ledighetstall i reiselivet, og i Lofoten er frykten for konkurser reell.

Samtidig har NRK også belyst hvordan turister reiser til Lofoten til tross for strenge koronatiltak.

Siw Sandvik presiserer at folk må forholde seg til at vi fortsatt står i en pandemi.

– Det er viktig å understreke at vi med denne kampanjen ikke oppfordrer nordmenn til å reise nå, men at vi heller kan inspirere til nordnorsk ferie når vi endelig kan reise igjen.