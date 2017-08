Kom seg uskadd ut av brennende hus

Like før klokka 22 observerte forbipasserende om røykutvikling fra en enebolig i Hopen utenfor Bodø, og ringte brannvesenet.

– Da nødetatene ankom stedet sto det åpne flammer fra boligen. En person, som var leietaker i boligen var kommet seg uskadd ut. Det skal ikke være flere personer i huset, opplyser operasjonsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt.

Politiet har vært i kontakt med huseier, som for tiden er bortreist.

Må rive bordkledning

Like før klokka 23 opplyser Salten brann til NRK at det fortsatt brenner i boligen. Brannmannskapene river bordkledning på huset for å komme til.

– Vi kan fortsatt ikke si at vi har kontroll over brannen, men det er ikke fare for spredning til andre bygninger, opplyser vaktleder ved 110 Sentralen, Svein Sørensen til NRK.