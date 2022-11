Kom fra Ukraina for å hente biler

Liudmyla Derzhypolska, Hanna Rybiy og Julia Stasiuk ønsker å gjøre viktig arbeid for hjemlandet.

Til vanlig er de mødre i krigsrammede Ukraina, men i går kveld ankom de Mo i Rana for å hente livsviktig hjelp.

– Vi er kommet hit for å hente tre biler med blant annet medisin, varme klær og generatorer for elektrisitet. Det er veldig viktig for oss nå, sier Hanna Rybiy til NRK.

Initiativet er et samarbeid mellom Arctic Circle Car Help to Ukraine og Den ukrainske foreningen i Rana.

– Det gir en god følelse å hjelpe andre mennesker som har det vanskelig nå, sier Mykyta Konovalov.

Han er opprinnelig fra Ukraina og har bodd i Norge i 13 år.

– Vi har ønsker å takke ranværinger for veldig god respons. Vi har samlet varme klær gjennom Facebook-siden vår, også fikk vi tak i rimelige biler som har stor bruksverdi. De vil utgjøre en stor forskjell for noen mennesker.

I morgen setter de tre ukrainerne seg i hver sin bil og kjøre sørover.

– Bilene er viktige. De kan transportere ting og evakuere folk. Nå skal vi kjøre de tilbake til Ukraina også vil de bli brukt der det er mest nødvendig, sier Hanna Rybiy