Kollisjon mellom brannbil og personbil - flere til sykehus

Det er meldt om store materielle skader i forbindelse med en trafikkulykke mellom brannbil i utrykning og personbil i lyskrysset E6/Svenskveien. Fører av personbil og fire brannmannskaper sendes til sykehus for behandling. Politiet har startet etterforskning på stedet.

– Klokka 07.32 får vi melding om at det har vært en trafikkulykke i et lyskryss mellom en brannbil under utrykning og en personbil. Brannbilen har kjørt av veien og har tippet over på siden. Ingen ble fastklemt, sier operasjonsleder Ina Selfors.

De 4 mannskapene i brannbilen samt føreren av personbilen er tilsett av helsepersonell og er sendt videre til sykehus for behandling.

Politiet vet foreløpig ikke noe om hendelsesforløpet.

– Politiet har startet etterforskning og vil avhøre involverte. Per nå har vi ikke fått noe tilbakemelding om skadeomfang, sier Selfors.