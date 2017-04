Kollisjon med fleire bilar i Bodø

Fire bilar har kollidert i Grønnåsen utanfor Bodø sentrum. Politiet er på staden, andre naudetatar er på veg, opplyser Kai Eriksen, Operasjonsleiar i Salten Politidistrikt. 110-sentralen melder om personskadar, og at ambulansen er på veg. Vegtrafikksentralen sørger for at trafikken kjem seg forbi.