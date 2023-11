Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks • Lastebilsjåfør Håvard Larsen var involvert i en dødsulykke utenfor Bodø sommeren 2023, noe som gikk sterkt inn på ham.

«Mandag ettermiddag kolliderte en lastebil og to personbiler på riksvei 80 mellom Fauske og Bodø.»

Slik startet artikkelen til NRK fra juni i sommer. Nok en gang hadde ei ulykke i trafikken krevd et menneskeliv. Ingrid Margrethe Nordhei ble bare 54 år.

Og publikum kan lese at en lastebil var involvert.

Det var det.

I lastebilen satt Håvard Larsen.

– Du ser at en bil begynner så skjene ut i midt kjørefelt og du sitter og håper at personen våkner til. Så kommer det til et punkt der du ser at dette går ikke. Det vil aldri gå bra.

Skadene på lastebilen til Håvard Larsen etter kollisjonen utenfor Bodø i sommer. To personbiler var involvert i ulykken. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Håvard klyper i rattet og bremser alt han klarer, men det nytter ikke.

– Du klarer aldri å ordentlig forberede deg på hvor vanskelig det er å stå i en slik situasjon.

– Du kan tenke, du kan planlegge, du kan gjøre alt. Men når du står der i en situasjon, det eneste jeg visste var at jeg ikke skulle bak og kikke på den omkomne. Det var det eneste jeg visste i hodet mitt. Bak der som hun lå. Jeg bare så at bilen lå på hodet mens snuten mot budet. Jeg hadde ingenting der å gjøre. Rett og slett. Jeg måtte distansere meg.

Et finsk par var først på ulykkesstedet og fikk varslet politi og redningsmannskaper.

Hendelsen fra i sommer gikk sterkt inn på Håvard og han hadde behov for å snakke med noen.

Ingrid Margrete Nordhei omkom i kollisjonen med Håvard Larsen. Foto: Privat

Hjelp fra en kollega

– Det er veldig ensomt. Det er klart man har jo man har jo kjenninger man kan treffe på man faste plasser og man snakker kanskje i telefonen i håndfri og sånt med sjåfør kollegaer og sånt. Men det er ensomt, det er det, sier Håvard.

Og nettopp fordi du sitter alene på jobb hver dag, så kan det være vanskelig å snakke ut om tøffe ting.

Derfor opprettet Norges Lastebileier-Forbund Kollegahjelpen i 1995.

– Kollegahjelpen er basert på et dugnadsarbeid gjort av våre egne medlemmer, sier rådgiver Frank Jensen i Norsk lastebileierforbund.

– Mange av våre medlemmer sitter alene i bilen og surrer med sine egne tanker. Hvis vi skal beholde dem som fremtidige sjåfører, og samtidig ivareta mennesket så må de få snakket ut om det. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Jensen opplever at det er mange av sjåførene som ønsker å legge lokk på følelsen og prøver å komme videre.

Kollegahjelpen har derfor tett oppfølging med sjåførene også i ettertid.

Og dersom det er noen som trenger mer hjelp kan de få tilgang på profesjonelle psykologer.

– Flertallet av våre sjåfører er mannfolk og vi er kanskje ikke så god til å prate om følelser.

– Vi prøver å være tøff og lar det ikke påvirke oss på utsiden i alle fall, men da kan det dukke opp tanker og følelser senere og det er ikke ting du prater med hvem som helst om.

I fjor var Kollegahjelpen involvert etter over 40 ulykker.

Heldigvis har antall ulykker gått kraftig ned i løpet av 28 år, men det er dessverre fortsatt for mange trafikkulykker i Norge, påpeker Jensen.

– Ble tatt vare på

Håvard Larsen visste at dette ville skje en dag. Det var bare et spørsmål om tid.

Etter ulykken ble Håvard sendt til legevakten for tilsyn.

– Jeg ble tatt vare på heldigvis. Det er et fantastisk system vi har. Og der kom Frank fra Kollegahjelpen og fikset alt.

Og hjelpen han fikk av Kollegahjelpen, både på legevakten og i ettertid, har gjort godt.

– Frank har ringt «ått og førti» ganger. Og jeg har et godt forhold til modern, som jeg har snakket mye med om dette.

– Jeg har kanskje distansert det fordi jeg visste det ville skje. Jeg vil ikke si jeg er kynisk, men dessverre så har det blitt en del av hverdagen. Det kan skje.

Aldri undervurder kollegaer

Psykologspesialist ved Klinikk for krisepsykologi, Heidi Wittrup Djup, har god erfaring med organisasjoner, som har etablert egne kollegastøtteordninger ved arbeidsplassen.

– Vi ser at en ansatt som opplever belastende hendelser eller kriser, ofte vil ha behov for støtte, omtanke og oppfølging på arbeidsplassen.

Djup tror at denne type tiltak kan redusere risiko for sykmelding eller utvikling av større plager.

– Noen ganger er det å ventilere det viktigste, andre ganger er det godt å få forståelse for egen situasjon og egne reaksjoner, og kanskje noen råd for hva som kan hjelpe. Foto: Natasha Busel / Fana fotostudio

– De aller færreste av oss trenger psykolog. Men alle trenger omtanke, fellesskap og trygghet i at det er anledning til å være et helt menneske også på jobb, og at det er rom for å reagere på vonde erfaringer og få støtte ved behov.

Samtidig påpeker Djup at det er viktig at ledelsen ikke skyver ansvaret for personalomsorg over på kollegastøtten.

– Kollegastøtten skal og må ha en avgrenset rolle, og noen ganger er det å være los videre til profesjonell hjelp, helt nødvendig.

Djup tror det aller viktigste når slike hendelser oppstår er opplevelsen av å få sine reaksjoner og behov anerkjent, og at man ikke må stå alene med det som er vanskelig.

– Vi må aldri undervurdere hvor viktige våre kolleger og menneskene vi omgir oss i hverdagen er, og hvor mye de kan bety for å skape mestring og gode hverdager sammen på jobb.

Søndag 12.november markeres den offisielle kollegahjelpdagen blant yrkessjåfører.

Familien til Ingrid Margrethe Nordhei, som omkom i den omtalte ulykken, er orientert om at denne saken lages.