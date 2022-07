– Den største taperen her blir den norske bonden, det er ikke det bøndene trenger akkurat nå. Forbrukermakten blir tatt fra oss som prøver å sende pengene våre i en bestemt retning, sier Astrid Regine Nässlander.

I et blikkledd industribygg i Bogøy i Nordland jobber 30-åringen for tiden med å lage pølser og bake surdeigsbrød. Varene skal hun selge i den lille butikken hun har i tilkobling til viltmottaket hun har tatt over.

I tillegg til delikatessebutikken og gården hun prøver å blåse liv i sammen med ektemannen Jesper og deres to små barn, leverer Nässlander også cateringtjenester på bestilling.

Sin unge alder til tross, matgründeren har allerede fått flere utmerkelser for sitt arbeid. I 2018 vant hun kokkeprisen for sin dedikasjon rundt bærekraftig matproduksjon og hennes evne til å utnytte råvarene i sesong. Den gang var hun vertskap på reisedestinasjonen Manshausen i Steigen kommune.

Dagens Næringsliv har trukket henne frem som en av Norges nye ledestjerner, i 2019 var hun nominert til Coops miljøpris «Änglamarkprisen», i tillegg til å vinne «KokkeKarlas Stipend» under Matprisen samme år.

Men nå driver hun altså for seg selv, og har sett seg lei på en tendens hun opplever ofte som kokk og matprodusent.

I «Sommer i P2» kan du høre hvordan ei hytte full av kattebæsj, og netter på et loft på en dansk gård, tok Astrid Regine Nässlander fra å være fra å være arkitektstudent i København, til å bli prisvinnende kokk lengst ut mot havet i Nordland.

– Siden 2017 har jeg bestilt grønnsaker gjennom Bama. På nettbutikken sin skriver de blant annet opprinnelsesland på varene de selger. For meg som prøver å lage mat basert på hva som er i sesong, og som ønsker bare bruke norske råvarer, er dette fint, forteller hun.

– Utfordringen er at det jevnlig viser seg at varene jeg får ikke er fra Norge, men importert fra utlandet.

Pia Gulbrandsen, kommunikasjonsdirektør i Bama forklarer dette med at vi fortsatt er tidlig i sesongen for norske grønnsaker.

– Vi har dessverre ikke alltid nok til alle som vil ha. Vår erfaring er at de fleste ønsker erstatningsvarer i slike tilfeller, slik at de kan tilby det som står på menyen, skriver hun i en e-post til NRK. Se hele svaret fra Bama her.

Nässlander mener dette setter henne i et etisk dilemma.

Astrid bosatte seg på en isolert hytte uten strøm og vann for å lære seg selvberging. Nå skal hun få sambygdingene til å spise mer elgkjøtt.

Må enten kaste varene eller spise dem selv

– I slike tilfeller har jeg tre muligheter. Jeg kan bruke varene, noe som går ut over min integritet og mitt budskap som kokk. Jeg kan kaste varene, noe som i alle fall er meningsløst, eller jeg kan spise varene selv, sier hun.

– Å sende tilbake blir ikke et alternativ for meg, ettersom jeg bor i Steigen, og varene mest sannsynlig blir kastet dersom jeg sender dem tilbake.

For tiden prøver Nässlander og familien å spise opp en bestilling med italiensk savoykål.

ITALIENSK KÅL: Astrid Regine Nässlander bestilte norsk savoykål, men fikk kål fra Italia i stedet. Den kålen ønsker hun ikke å bruke i matlagingen til sine kunder. Foto: Astrid Regine Nässlander

– Jeg prøver å bruke min lille kjøpekraft til å stimulere norsk jordbruk, og sende et signal om at norske råvarer er etterspurt. I tillegg forventer mine kunder at jeg står inne for de verdiene jeg formidler. Da blir det vanskelig meg å ha integritet i jobben jeg gjør, når man gang på gang jobber med råvarer man egentlig ikke vil ha, sier hun.

– Tror du dette er en villet strategi fra leverandørene?

– Det kan nesten virke sånn, når den samme feilen skjer gang på gang, år etter år. Jeg blir jo på en måte lurt til å bestille varer jeg ellers ikke ville bestilt, når det står at det er norsk i netthandelen.

Norges Bondelag kjenner til at dette er en utfordring. En annen kokk som har opplevd det samme er Halvar Ellingsen, mannen bak Kvitnes Gård i Vesterålen, lenger nord i Nordland.

Dette svarer Bama på kritikken Ekspandér faktaboks Pia Gulbrandsen er kommunikasjonsdirektør i Bama. Hun velger å svare på NRKs spørsmål via e-post. Hvorfor leverer dere importerte varer, til tross for at nettsidene deres sier at varene som selges er norske?



– Bama Storkjøkken ønsker å tilby så mye smakfulle norske grønnsaker som mulig, og vi har alltid som mål å levere på det som bestilles. Samtidig er vi avhengig av tilgangen på norske produkter, og at vi har varene inne. Det er fortsatt tidlig i norsk-sesongen, og vi har dessverre ikke alltid nok til alle som vil ha. Vår erfaring er at de fleste ønsker erstatningsvarer i slike tilfeller, slik at de kan tilby det som står på menyen. Hvorfor er det ikke mulig å kunne registrerer seg som en kunde som ikke ønsker importerte varer, dersom det er eneste alternativ? – Det er mulig, og det er bare å ta kontakt med oss om dette. Vi opererer med svært korte bestillingsfrister til glede for kundene våre. Fra en bestilling kommer inn, til varene kjøres ut, går det ofte få timer og da kan dessverre også endringer forekomme. – Astrid Regine Nässlander hevder at hun har prøvd dette flere ganger, men da fått beskjed om at det ikke er mulig. Hva stemmer? – Det er mulig, men vi beklager at kunden har opplevd dette som vanskelig. Hva er forskjellen i pris på norske og importerte grønnsaker? Hva tjener dere på å selge importerte grønnsaker i stedet for norske grønnsaker? – Prisene varierer med sesongene og opprinnelsene, og ikke minst mellom ulike kvaliteter på råvarene. Er dette en ønsket strategi fra dere? – Vi er svært opptatt av å selge lokal mat. Norsk produksjon av høy kvalitet er bra for bøndene, kundene våre, og miljøet. Vi jobber derfor tett med produsenter i Gartnerhallen om konseptet «Kort & Godt» med fokus på god lokalprodusert mat, og utvikler i samarbeid spennende nye produkter som kun er å finne på proff-markedet. Eksempler på dette er stilkblomkål og burgunderkål fra Gilhus gård, vinterreddiker fra Hasle gård og Historiske tomater i samarbeid med Hansand Gård. Hva mener dere om utsagnet om at denne strategien rammer norsk jordbruk? Hva kan dere gjøre for å endre på dette? – Vi har løpende møter med Gartnerhallen gjennom sesongen for å kunne tilby mest mulig norske råvarer. Vi kjøper også inn overskuddsvarer og snåle grønnsaker. Slik bidrar vil til at hele avlingen kan utnyttes, og det hindrer matsvinn. Dette kommer vil til å ha enda mer fokus på i netthandelen framover.

Handler om Norges evne til selvforsyning

Tidligere i sommer var gården inne i diskusjonen om å få tildelt en Michelin-stjerne, uten at de nådde helt opp denne gangen.

– Min frustrasjon gikk så langt at jeg sluttet å bestille grønnsaker selv og laget en egen gård, forteller Ellingsen.

– Jeg opplevde at jeg ikke fikk de varene jeg bestilte. Selv om det var midt i sesong for norske gulrøtter og det var det jeg ville ha, fikk jeg italienske gulrøtter i stedet.

Ellingsen understreker at denne utfordringen ikke bare gjelder Bama, men også andre leverandører.

Halvar ble tidenes yngste NM-vinner i kokkekunst. Nå skal han åpne en gourmetrestaurant i en liten bygd i Vesterålen, og alt står på spill.

Kokken mener videre at dette er et tydelig tegn på at vi har en utfordring når det gjelder selvforsyningsgraden i Norge.

Ellingsen mener noe av utfordringen kan endres med politiske grep.

– Vi må bort fra at folk bare produserer én ting på gårdene sine. Mitt forslag er å få på plass en bonusordning som sier at hvis du produserer grønnsaker i tillegg til for eksempel storfe, vil du få 5 prosent mer i tilskudd på alt du produserer. Da ville vi økt produksjonen av grønnsaker, og det ville også vært bra for miljøet, sier Ellingsen.

På Kvitnes Gård har alle dyrene en funksjon, ut over å bli til mat.

ØKT INTERESSE: – Flere av gjestene våre er interesserte i hvordan vi produserer maten vår. De er opptatt av at det skal være norsk og trygt, sier kokk Halvar Ellingsen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Du kan for eksempel gi alle potetene du selv ikke bruker til grisene. Da slipper du å kjøpe fôr til dem. Så produserer grisene kompost, som du kan bruke i jorda du dyrker i. Vi må se litt på hvordan vi drev landbruk tidligere, mener han.

Astrid Regine Nässlander mener endringer hos leverandørene vil kunne bidra til økt fokus på norsk mat og bedre forhold for norske bønder.

– De store leverandørene bør få på plass systemer som for eksempel gjør at det blir mulig å reservere seg mot importgrønnsaker, sier hun.

– Det er mange aktører, som restauranter og hoteller som ønsker å benytte seg av norske råvarer. Dette signalet må ut til både bønder og politikere. Men på grunn av en systemfeil hos leverandørene, når det ikke frem, og jordbruket får ikke den støtten de kunne fått.