Koblet fra strømmen og stakk av med hurtigladestasjon

Tyveri av ladekabler er ikke et ukjent fenomen, men at en hel ladestasjon for elbiler blir stjålet skjer nok langt sjeldnere.

Tyvene har koblet fra strømmen og kuttet kabelen til hurtigladeren. Foto: Øyvind Nes

I løpet av natt til tirsdag har noen vært på ferde i Hattfjelldal i Nordland og fjernet det som er omtalt som verdens første samiske ladestasjon.

Det var Helgelendingen som omtalte saken først.

Tyveriet har blitt den store snakkisen i bygda. Hele ladestasjon er nemlig koblet fra fundamentet og tatt ned.

– Folk stjeler mye rart men jeg har ikke hørt om noe sånt bli stjålet, sier tidligere ordfører Asgeir Almås.

Har koblet fra strømmen

Han oppdaget det i går ettermiddag da en elbileier han hadde vært på et møte med skulle lade bilen sin.

På stedet sto det et skur med to ladestasjoner og det er den store hurtigladeren som er stjålet.

– Dette må være folk som vet hva de holder på med. De må ha koblet fra strømmen på en måte, for de har kuttet kabelen. Det er ikke noen liten kabel. Dette ville blitt et skikkelig smell om de kuttet den rett av, sier Almås.

Ladestasjonen ble åpnet i 2017 og er den første der tekstene er både på norsk og sørsamisk.

– Ingen enkel jobb

Sikringsskapet i bakgrunnen er brutt opp og strømmen har vært koblet fra. Foto: Øyvind Nes

Ladestasjonen eies av Fortum, som drifter over 1900 ladestasjoner her i landet. De kjenner ikke til lignende historier.

– Ingen av kollegene jeg har snakket med har hørt om det tidligere, sier kommunikasjonssjef Stian Mathisen i Fortum

Han bekrefter fremgangsmåten som må være brukt.

– Dette er ingen enkel jobb, De har brutt opp sikringsskapet og slått av strømmen på ladestedet. Deretter har de skrudd løs og tatt med seg hurtigladeren.

På de fleste av selskapets ladesteder står det minst en hurtiglader, men også ladestolper. I Hattfjelldal står det kun igjen en ladestolpe, som nå skal fungere.

Ber om tips

Ifølge politiet har strømmen til laderen blitt brutt klokken 03.37 natt til tirsdag. De som har stjålet laderen har også fjernet flere påler som sto rundt som beskyttelse.

Politiet ber de som har sett noe om å ta kontakt.

– Det er en ganske stor enhet som er tatt og de må ha vært på stedet en stund. Vi er interessert i kjøretøy, personer som er observert i området eller mistenkelig adferd i området. Både tidligere og spesielt rundt dette tidspunktet, sier politiadvokat Sølvi Elvedahl i Nordland politidistrikt.

