Knutsen foran RBK-kampen: – En perfekt start for oss

Sesongen har egentlig startet for lengst for gultrøyene, som har slått ut Celtic og AZ i Uefas conferenceliga.

Trykket rundt Glimt er enormt i norsk målestokk, og utfordringene står i kø. Knutsen gleder seg skikkelig til å ta imot RBK og trener Kjetil Rekdal søndag kveld.

– Skulle jeg valgt når vi får møte Rosenborg hjemme, så hadde det blitt første runde. Det er en perfekt start for oss, mer for oss enn for dem, sier Knutsen til NTB.

– Du ville valgt Rosenborg i åpningen selv om de var i slag?

– Ja, fordi det skal litt til for at de er i slag. De trenger tid. De har fornyet spillergruppen sin ganske mye, og de har en ny spillestil som de bruker litt tid på å få innarbeidet. Og så er det presset rundt dem. Å møte et lag som kanskje er litt usikker på seg selv, og som nå ikke har fått det til helt som de hadde håpet, det er helt perfekt.

– Ikke enkelt

Bodø/Glimts suksesstrener er rask med å legge til:

– Og så står ikke jeg her og tror at det blir enkelt. Men stort sett til hver eneste kamp har vi fokus på oss selv. På vår spillestil og hva vi skal utvikle. Det blir en kamp du kan glede deg til. Og det tror jeg det er to lag som gjør.

– Å møte et lag som kanskje er litt usikker på seg selv, og som nå ikke har fått det til helt som de hadde håpet, det er helt perfekt, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen. Her sammen med Ulrik Saltnes. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Fire dager etter Rosenborg-møtet venter Roma på Aspmyra i conferenceligaen. Knutsen er ikke redd for at hodene skal vandre over på dobbeltmøtet mot den italienske giganten for tidlig.

– Det er jeg overhodet ikke bekymret for. Og det har jeg ikke vært bekymret for. Det vi etter hvert kan stille spørsmål om, er jo hvordan spillerne mentalt håndterer det å stå i et så tøft kampforløp over tid. Det fysiske er jeg ikke bekymret for, sier Knutsen.

– Stort press på Rosenborg

Presset på Rosenborg er stort, ifølge sportskommentator Birger Løvfaldli i Adresseavisen. Sammen med Freddy Thoresen i Avisa Nordland var han gjest i P2-programmet Helgemorgen lørdag.

– Det har ikke så gått så bra de siste sesongene. Det er en hemsko for Rosenborg.

Det var veldig mange fordeler med suksessen på 1990-tallet, og det som ble skapt da. Men suksessen gjporde at de ble lagt et enormt press på klubben.

– Det har vært en forventning i alle år siden at Rosenborg skal være på det nivået Nils-Arne Eggen tok laget. De siste årene har det vært temmelig urealistisk. Selv om det har vært enkelte lyspunkt.

Ifølge Løfaldli er det å ha ledet Rosenvorg de siste 20 årene den størtste utfordringen i norsk klubbfortball.

Et slik press vil nok Bodø/Glimt måtte leve med en gang i framtiden.

– Da vil de se tilbake på den suksessen de nå er inne i. Man vet jo ikke hvor lenge det vil vare.

Store forventninger

Før kampen søndag ligger lista høyt. Det gjør den også i Bodø, ifølge sportskommentator Freddy Thoresen i Avisa Nordland.

– Det ligger nok en viss fare for at lista er blitt høynet. Ikke minst er nok fansen blitt bortskjemt. Fanskaren vokser stadig, og med det forventningene.

Etter to seriegull på rad, er Thoresen spent på hvordan 2022 vil utvikle seg.

– Bodø/Glimt er inne i en ny situasjon. De aller fleste ekspertene tipper Glimt på topp. Det er en ny situasjon, som både Glimt-spillerne og trenerne ska forholde seg til.

Ifølge Birger Løvfaldli er 2022-sesongen den viktigste på veldig mange år. Det handler først og fremst om engasjementet hos fansen.

Ifølge Birger Løvfaldli i Adresseavisen er 2022-sesongen den viktigste på veldig mange år. Foto: Glen Musk / Adresseavisen

– Forventningene har vært Champions League. Men når Roseborg ikke klarer å leve opp til en slik forventning, blir spørsmålet om trønderne har vendt seg til at Rosenborg ikke er en opplagt gullkandidat.

Allerede merkes det at engasjementet på Lerkendal er litt dalende.

– Dersom den sportslige nedturen fortsetter, og likegyldigheten tar over, er det den største faren Rosenbirg står overfor. Derfor er denne sesongen den viktigste, sier han til Helgemorgen.

Travelt

Glimt spiller to kamper i uken til og med 24. april. Går de videre fra semifinalen i NM og kvartfinalen i conferenceligaen, vil Knutsens elever ha spilt 14 eller 15 kamper innen utgangen av mai.

Bergenseren gjentar at han tror Glimt-spillerne skal håndtere det tette programmet rent fysisk, men at de jobber kontinuerlig med å sørge for at de får tilstrekkelig mental oppfølging.

– Det er en utfordring vi ikke må undervurdere, det å håndtere dette mentalt. Vi er klar over at det er krevende, og det må vi tørre å snakke om. Vi bruker Bjørn Mannsverk (mentaltrener) veldig aktivt inn i de fasene. Det blir viktig for å beholde sulten og håndtere det å gå i kamp hver fjerde dag over tid.

