Med sine 30-40 tonn er knølhvalen en tungvekter. Men den er også kjent for sin spesielle sangstemme.

Den komplekse og melankolske ulingen kan foregå i timevis og kan høres i tre mils radius.

Knølhvalen er det eneste dyret i havet som har solgt til mange ganger platina med et musikkalbum, som også inspirerte «Save The Whales»-kampanjen på 70-tallet.

Hittil har alt av opptak av syngende knølhvaler vært gjort på sørlige breddegrader. Det har nemlig lenge vært en etablert sannhet at knølhvalene kun synger mens de oppholder seg utenfor Afrika eller Karibia, hvor de parer seg og føder ungene sine.

Inntil nå.

For første gang har forskere gjort opptak av sang fra knølhval utenfor kysten av Nord-Norge.

Etter at ungene er født vandrer knølhvalene nordover til kaldere farvann. Langs kysten av Norge og Barentshavet jakter de på sild før den vender snuten sørover igjen. Foto: Espen Bergersen

Det skjedde da forskerne stakk en undervannsmikrofon 250 meter ned i havet ved Lofoten-Vesterålen havobservatorium.

– Vi ble svært overrasket over av hvalene synger hele året, sier marinbiolog Sofia Aniceto ved Norges arktiske universitet.

Men det er ikke alt.

For forskerne har også funnet ut av hvalene synger på ulike «dialekter». Hvaler fra Karibia synger på én måte. Hvaler fra Australia eller Afrika på en annen.

– Når disse møtes, virker det som om de utveksler sanger. Det kan synes som om de lytter til hverandre og låner deler av sangene av hverandre, sier Aniceto.

– At knølhvalene synger også her, viser hvor viktig kysten utenfor Nord-Norge er for dem. Det handler ikke bare om mat, sier marinbiolog Sofia Aniceto. Foto: Thomas Heggem

De ulike «dialektene» gjør at forskerne kan spore hvor hvalene kommer fra, og hvordan sangen har utviklet seg.

Nå skal forskerne ved UiT sammen med Havforskningsinstituttet, Norsk polarinstitutt og Lunds universitet i Sverige finne ut mer om den «norske» sangen.

Fra høsten skal en masterstudent fra Skottland hjelpe Sofia Aniceto med å pusle disse bitene sammen.

Knølhvalens vandring Ekspandér faktaboks Knølhval finnes i alle verdenshav, og gjør de lengste vandringene av alle pattedyr i verden. Avstandene kan være hele 8000 km.

Vandringene er oftest mellom spiseområder i mer arktiske strøk og parings- og fødeområder i tropene.

I Nord-Atlanteren spiser knølhvalene ofte om sommeren og høsten, og befinner seg i områder helt nord av Svalbard.

På senvinteren drar hvalene til Karibien eller Vest-Afrika for å pare seg eller føde.

De siste årene har hvalene gjort et stopp i fjordene utenfor Troms på vei sørover.

Størrelse: Opptil 15 meter og 30 tonn

Levetid: Antakelig er maksimumsalderen minst 80 år

Leveområde: Alle verdenshav. I våre farvann opptrer den i Norskehavet og i Barentshavet.

Føde: Fisk og krill

Særtrekk: Knølhvalene har store iøynefallende framsveiver som i Atlanteren vanligvis er hvite – ”megaptera” betyr ”store vinger”. Kilde: UiT/Havforskningsinstituttet

Hun legger ikke skjul på at hun gleder seg til å komme i gang.

– Vi skal i gang med en omfattende sammenlikning av de ulike måtene å synge på. Lykkes vi, vil vi kunne finne ut hvor de ulike hvalene som kommer til Norskekysten opprinnelig kommer fra, og hvor de vandrer videre.

Her kan du høre knølhvalens helt spesielle sang:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Knølkvalsang».

Og ikke minst hvordan de ulike bestandene kommuniserer, utveksler og lærer sanger av hverandre.

Men hvorfor synger de?

Forskerne Ulf Lindstrøm og Geir Pedersen ved Havforskningsinstituttet har også bidratt til studien.

De forteller at hvalsangen trolig bidrar til kulturell utveksling mellom populasjonene.

Det er bare hannhvalene som synger. Sangen har derfor blitt tolket som en måte å tiltrekke hunner på.

Nyere studier tyder på at sangen først og fremst har funksjon som kommunikasjon mellom hannene. Dette fordi sangen tiltrekker seg andre hanner. En teori er at sangen setter en rangordning mellom hvalene.

Sofia Aniceto, postdoktor ved Norges fiskerihøgskole. lyst til å finne ut hvordan den norske sangen ut og hva som er spesielt med den. Foto: Thomas Heggem

Men ingenting av dette vet man sikkert.

– Nøyaktig hva de synger og hvilken funksjon den har, er veldig vanskelig å vite noe helt nøyaktig om. Forskning fra Karibia peker på at knølhvalene synger for å gjøre seg attraktiv overfor hunner. Dette ser man andre steder i dyreverdenen, som fugler, sier marinbiolog Sofia Aniceto.

Til norskekysten kommer de i hovedsak for å spise. Det betyr at de ikke jakter på hunner i denne perioden.

– Sangen viser imidlertid at det ikke bare er maten som er i fokus. Vi antar at de utveksler informasjon. De bruker lyder for å få kontakt med hverandre, finne mat, for å navigere, og for å skremme andre dyr. Lyd er svært viktig for dem, også sosialt.

Knølhvalfinne på vei ned i dypet. Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

10.000 knølhvaler

I Nordøst-Atlanteren er det om lag 600 000 hvaler, ifølge forskernes nye beregninger.

De 10 000 av disse er knølhvalene ser forskerne ofte i store ansamlinger, spesielt i områdene rundt Bjørnøya og Hopen, der de spiser sild, zooplankton og lodde.

Antall hvaler fordeler seg på denne måten: Ekspandér faktaboks Niser: 250 000

Springere: 200 000

Vågehvaler: 100 000

Spekkhoggere: 15 000

Finnhval: 10 000

Knølhval: 10 000

Nebbhval: 8000

Spermhval: 5000 Kilde: Havforskningsinstituttet

Selv liker marinbiologen å lytte til hvalsang.

– Det er vakkert å høre disse sangene – veldig avslappende.