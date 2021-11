Støre får støtte fra uventet hold: – Dagens fossilkåring i Glasgow er tåpelig

I dagens tale til klimatoppene i Glasgow sa statsminister Jonas Ghar Støre at Oljefondet skulle bli ledende for grønne investeringer.

Han brukte også talerstolen til å fremsnakke hydrogen, karbonfangst og havvind.

I et intervju med Aftenposten går han imidlertid enda lenger og sier at norsk gass er en del av løsningen på verdens klimakrise.

Det fikk flere til å reagere på Twitter. Blant dem var Eivind Trædal (MDG)

Foto: Skjermdump / Twitter

Norge sitt bidrag til klimatoppmøtet i Glasgow gikk ikke upåaktet hen.

Blant annet ble Norge uthengt som klimaversting av Climate Action Network (CAN), som kåret Norge til «Fossil of the Day» under COP26.

CAN mener Norge fremsnakker olje- og gassproduksjon og driver lobbyvirksomhet for dette på COP og i utlandet.

Det er WWF og Naturvernforbundet helt enige i.

Blant annet sa generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond til NRK at prisen viser at Norges klimabidrag «blekner i oljeskinnet».

– Hvis Norge faktisk ønsker å bidra til å redusere utslipp, må vi begynne med å begrense vår egen olje- og gassproduksjon, sier hun.

Hun sier videre «dobbeltrollen» vår som klimaforkjemper og olje- og gassprodusent har fått oppmerksomhet på klimatoppmøtet i Glasgow.

Men nå får Støre støtte fra en annen del av klimafløyen.

– Dagens fossilkåring i Glasgow er tåpelig. Støre har vært statsminister i én måned og ikke foreløpig utlyst nye blokker for olje i nord, sier Bellona-leder, Frederic Hauge til NRK.

– Grunn til å ta et oppgjør

Hauge er enig i mye av budskapet til Støre under FNs klimatoppmøte.

Karbonfangst- og lagring, havvind og hydrogen, er områder Støre mener Norge har gode sjanser til å bli verdensledende i.

Hauge er spesielt opptatt av karbonfangst og -lagring. Og da er også norsk gassproduksjon en del av løsningen, mener han.

– Vi må legge fakta til grunn. Det er ingen scenarioer som tar oss ned mot 1,5 gradersmålet uten omfattende bruk av Co₂-fangst og lagring. For energiproduksjon, for industri og for hydrogenproduksjon.

Støre på talerstolen i Glasgow. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Men FN er uenig?

– FN sier samtidig at vi må ha Co₂-fangst og lagring, så de dobbeltkommuniserer.

Han mener det er på tide å ta et oppgjør med deler av miljøbevegelsen som ikke ønsker å ta i bruk Co₂-fangst og lagring.

– Jeg mener det er virkelig grunn for å ta et oppgjør mot deler av miljøbevegelsen som går imot denne teknologien. Og legger til:

– Jeg sammenligner det med vaksinemotstandere som er imot vaksiner under en pandemi.

– Useriøst

Han mener det vil være umulig å nå klimamålene uten co₂-fangst og lagring.

– Det er for meg fullstendig drømmerier, det er useriøst. Og det er slikt at miljøbevegelsen i denne sammenhengen agerer delvis kontraproduktivt.

Han mener det er vanskelig å se for seg at vi vil ha en overgang til hydrogen som energikilde de neste 20 årene uten denne teknologien.

– Jeg syns det de som er imot dette, bør sette seg ned og gå gjennom matematikken i hva det er som kan løse klimaproblemene. Jeg syns det er ganske uhørt at det er motstand mot dette fortsatt. Det har rett og slett blitt symboler og ideologi enn realistiske måter å kutte klimagassutslippene på. Og det provoserer meg voldsomt.