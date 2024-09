Klart for historisk rakett-test på Andøya – ekspert mener Norge er i ferd med å vinne romkappløpet

Saken oppsummert: Andøya Spaceport i Norge kan bli det første stedet i Europa til å skyte opp satellitter, hvis den kommende testoppskytingen går som planlagt.

Tillatelsen til å drifte romhavnen er den første av sitt slag i Norge.

Rakettselskapet ISAR Aerospace forbereder seg for de første rakettestene på romhavnen.

Testene vil avgjøre om systemene møter alle nødvendige kriterier før den første testoppskytingen.

ISAR Aerospace har utviklet en ny type bærerakett for å kunne frakte satellitter ut i rommet.

Andøya Spaceport har fått tillatelse til å skyte opp 30 satellitter i året.

– Dette er historisk, for en slik oppskyting har ikke skjedd fra det europeiske kontinentet før.

Det sier astrofysiker Eirik Newth da han gjestet NRKs Helgemorgen søndag.

Det er bare en drøy uke siden Nærings- og fiskeridepartementet ga Andøya Spaceport grønt lys til å drifte den nye romhavnen, som åpnet 2. november i fjor.

Tillatelsen er den første av sitt slag i Norge.

Nå forbereder rakettselskapet ISAR Aerospace seg for de første rakett-testene på romhavnen.

Det er slik rakettene som ISAR Aerospace håper å kunne skyte opp i løpet av høsten ser ut. Foto: ISAR Aerospace

– Vi er nå i sluttfasen før vår første testoppskyting. Akkurat nå forbereder vi en såkalt «hot fire test» av fasene i raketten, skriver daglig leder og gründer Daniel Metzler i en e-post til NRK.

Veldig enkelt forklart betyr det at selskapet fyller drivstofftankene på raketten med drivstoff (propan) og fyrer av motorene på bakken for å sjekke at systemene virker.

Disse testene vil avgjøre om systemene møter alle nødvendige kriterier før den første test-oppskytingen.

– Dersom det lykkes, vil vi gjennomføre testoppskytingen så raskt som mulig, fortsetter Metzler.

Men slike oppskytinger er ikke risikofrie.

Kan gå i luften

Det er ikke mer enn et par uker siden det gikk galt på romhavnen SaxaVord på Shetland, som er det britiske svaret til Andøya Spaceport.

Her eksploderte en rakett under en testskyting før den rakk å bli luftbåren. Ingen mennesker kom til skade under eksplosjonen.

– Dette er ekstremt kompleks teknologi, og går bare en liten ting galt under oppskytingen, så eksploderer raketten, sier Newth.

Det gikk galt da et tysk selskap skulle teste en rakett på rombasen SaxaVord på Shetland. Ingen mennesker kom til skade i ulykken.

– Dette er ganske kritiske tester med ganske høy risiko, men helt nødvendig, sier Newth og fortsetter:

– Det er det evige spenningsmomentet med raketter. Det var en tidligere NASA-sjef som sa at en rakettoppskyting er en så vidt kontrollerbar eksplosjon. Hvis det skulle gå galt, blir det verdens største fyrverkeri.

Eirik Newth er astrofysiker, og også programleder for podkasten Romkapsel. Foto: NRK

Høyteknologisk

ISAR Aerospace er et tysk romfartsselskap som har utviklet en ny type bærerakett for å kunne frakte satellitter ut i rommet.

– De har utviklet en ny type rakettmotor som bruker propan som brennstoff. Det er ikke vanlig i romfarten.

Foto: Andøya Space / Trond Abrahamsen

Selve raketten heter Spectrum, og er ment å frakte småsatellitter ut i verdensrommet.

– Den kan løfte opp ganske mange hundre kilo opp i lav jordbane, men ikke de største satellittene eller romkapsler som Crew Dragon, som norske Jannicke Mikkelsen skal opp med om noen måneder. Men den kan bli et viktig tilskudd i et marked som er i vekst.

I ferd med å vinne det europeiske romkappløpet

Det er ikke skutt opp satellitter fra det europeiske kontinentet tidligere, og i så måte kan Andøya bli historisk i løpet av høsten.

Newth sier at ulykken på Shetland gjør at Andøya nå er favoritt til å vinne det europeiske romkappløpet.

Andøya Spaceport ligger på yttersiden av Andøya, ut mot storhavet i vest.

– Man er egentlig veldig nært, etter at det gikk galt på SaxaVord, som hadde en ambisjon om å bli først.

– Vi ligger veldig godt an, fordi den eneste andre aktøren som er aktuell er Esrange i Kiruna, og de er flere år unna sannsynligvis. Så dette er «Andøya's to lose». Nå er det bare å «gønne» på – det er klar bane, sier Newth engasjert.

På Andøya er de ett skritt nærmere oppskyting av den første satellitten.

Næringsministeren: Et romeventyr

– Dette vil sette Norge på et strategisk viktig kart. Det er et nytt romeventyr, sier Cecilie Myrseth (Ap) på Helgemorgen.

Hun mener Norge er i førersetet til å ta en unik posisjon i Europa når det gjelder rom og satellitter.

– Og det at man har dette miljøet i Nord-Norge, på Andøya, komplementert med miljøet hos KSAT i Tromsø, så er det helt fantastisk. Jeg gleder med til å få oversikt over testene, og være med når det skal skje.

Nærings- og fiskeriminister Cecilie Myrseth (Ap) mener Andøya er i ferd med å bli et romeventyr som vil sette Norge på kartet. Foto: Erik Waagbø / NRK

Hun sier departementet har vært i jevnlig dialog med ISAR Aerospace, for at sikkerheten skal være ivaretatt på best mulig måte.

– Så skal også Luftfartstilsynet inn og gjøre sine godkjennelser, for om det er en ting vi ikke gambler med så er det sikkerheten.

Sikkerhet i høysete

Det er fungerende sjef ved Andøya Spaceport, Lasse Berg, helt enig i.

– Det viktigste for oss er at dette gjøres på en trygg og god måte. Så sikkerhet står i høysete for oss. For oss er det sikkerhetsoppgavene som blir det viktigste, sier han i Helgemorgen.

Mens det er ISAR Aerospace som bygger og skal teste rakettene, er det Andøya Spaceport som vil være havnen det hele skal skje fra.

– Vårt personell vil bidra til at området er trygt. Så vil også våre folk i kontrollrommet ha den siste hånden på knappen dersom ting ikke går som planlagt.

Han sier Andøya Spaceport er definert som en storylykkevirksomhet.

– Vi har store mengder propan og flytende oksygen, og må dermed følge strenge krav og bestemmelser for sikker drift, sier Berg.

Foto: Andøya Space / Trond Abrahamsen

Slik vil Andøya merke testoppskytingen

Så hvordan vil andøyværingene merke at det er banebrytende testskytinger i Vesterålen?

– Ifølge selskapet vil det være mulig å høre når man tester, men det er ikke overvettes høyt fordi Spaceport ligger et godt stykke unna tettbygd strøk, sier Newth.

– Men når oppskytingen skjer, vil man se det ganske tydelig. Den flyr høyt og lyser kraftig når rakettflammen er tent. Det blir et spektakulært syn på hele Andøya.

ISAR Aerospace bekrefter også at det er sannsynlig at oppskytingen vil kunne høres i omkringliggende områder.

Lisensen til Andøya Spaceport sier at de kan skyte opp 30 satellitter i året.

Det tror også fungerende sjef Berg er realistisk på sikt.

– Det er absolutt realistisk, samtidig kommer det an på når de neste kundene etablerer seg hos oss. Så fort flere har vist den riktige tekniske modenheten, vil vi absolutt kunne legge til rette for flere oppskytinger.

– Dette vekker interesse, så at folk kommer til Andøya før oppskyting det er jeg ganske sikker på.

Og når tror Newth at den europeiske rombarrieren kan brytes?

– Jeg håper at det kan skje i løpet av høsten. Men jeg mistenker at det kan bli sent på høsten, men det er vanlig at man finner småfeil. Det kan ta noen måneder.