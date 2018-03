Klarer du quizen som skal hjelpe demente?

Mona Haugene holder den blå boken i hendene. "Den gode spørretimen", heter hennes nye bok som er ment for å aktivisere de som har utviklet demens.

– Dette er en spørrebok som vil gi både aktivitet, stimulering og ikke minst meningsfulle stunder sammen med den som bruker boka, sier hun.

Test noen av spørsmålene selv nederst i artikkelen! Klarer du å få full pott?

Det var nettopp disse meningsfulle stundene som gjorde at hun fikk lyst til å lage boken.

– Moren min var dement og vi hadde mange gode stunder sammen. Jeg har sett hvordan man snakker til demente og tenkt at det må være mulig å gjøre noe enda bedre for dem som er syke, sier Haugene.

Boken har en god variasjon av spørsmål og det følger med fargeblyanter som er med på å gi de demente gode opplevelser. Foto: Niklas Aune Johnsen / NRK

Får de til å bruke sanser

Boken er utformet som en spørrebok, i klassisk påskequiz-stil. Spørsmålene er laget på en måte som gjør at de demente blir utfordret til å bruke sansene sine.

– Boken får de til å lage lyder, gjøre bevegelser og bruke språket. I tillegg får den de til å bruke hukommelsen. Mange av spørsmålene er ledende, forklarer hun.

Med ledende spørsmål mener Haugene at flere av svarene gir seg selv, men siden demente ofte sliter med å finne ord hjelper spørsmålet de å finne de riktige ordene. Et eksempel på et slikt spørsmål kan være:



«Hvilken frukt vokser på pæretreet?»

– På den måten får de svaret servert. Den mestringsfølelsen de opplever da er veldig god, sier hun, og fortsetter:

– Både jeg og fagpersoner har testet den ut og den gir kjempeartige stunder. Det blir mye latter!

Mona Haugene har selv en dement mor og har opplevd at de gode stundene betyr mye. Foto: Niklas Aune Johnsen / NRK

Haugene understreker at boken ikke kan være med på å stille diagnose og sier heller ingenting om du er i ferd med å utvikle demens.

Anbefalt av fagpersoner

Haugene tok tidlig kontakt med Marit Kristiansen som er demenskoordinator i Harstad kommune. Hun snakker varmt om boka.

– Boka er et godt utgangspunkt for en sosial setting. Den setter i gang tankeprosessen hos folk, noe som er veldig bra for dem som er demente, sier hun.

Det er ikke alle spørsmålene i boka som har et riktig og galt svar. Noen spørsmål inviterer de som deltar til å komme med egne refleksjoner. Som for eksempel:

« Har du vært på fisketur før? Hvordan var det?»

– Når det er vanskelig å huske kan det være godt å bare få lov til å mene. Om spørsmålene blir for vanskelige er det ikke gøy å være med lenger. Det samme gjelder om det blir for lett. Det er en fin variasjon av spørsmål i denne boken, sier Kristiansen om boken som også er vurdert og anbefalt av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Den passer også godt til familiekosen på påskefjellet, sier Haugene til slutt.

Prøv deg på noen av spørsmålene her: