Klaras operasjon ble utsatt på dagen fordi sykehuset var fullt

– Jeg kjenner det godt i kneet når jeg står. Bare jeg sto nå en liten stund kjente jeg det godt, sier Klara Therese Jakobsen fra Sleneset i Lurøy.

Hun hadde pakket og var godt forberedt til en kneoperasjonen hun skulle gjennom på Helgelandssykehuset i Mo i Rana i forrige uke, men på vei til sykehuset fikk hun beskjed om at operasjonen var utsatt.

– Jeg fikk beskjed da jeg satt på ferga.

Ifølge sykehuset er årsaken at utskrivningsklare pasienter, som skulle vært tatt hånd om av kommunene, opptar plassene.

Frustrert direktør

Direktør Per Martin Knutsen ved Helgelandssykehuset liker ikke situasjonen. Foto: Knut Haarvik / NRK

Bare i forrige uke ble 17 operasjoner ved Helgelandssykehuset utsatt fordi det ikke var sengeplasser nok til nye pasienter, ifølge tall fra sykehuset.

– Vi stiller med leger, sykepleiere og spesialsykepleiere, som plutselig blir stående uten å kunne utføre det de skal gjøre. Nemlig å behandle pasienter, sier direktør ved Helgelandssykehuset Per Martin Knutsen, som er frustrert over situasjonen.

I 2012 trådte samhandlingsreformen i kraft. Den skal blant annet gi bedre samarbeid mellom sykehus og kommuner når ansvaret for pasienten flyttes.

Knutsen mener reformen hadde en god effekt, men at ting nå går mer trått.

– Vi hadde store problemer før samhandlingsreformen trådte i kraft for fullt, så har det vært en veldig god periode i noen år, så ser vi nå at vi raskt er på vei tilbake til der vi var før den trådte i kraft i 2012.

Beklager

En av kommunene som har utskrivningsklare pasienter ved sykehuset er Rana kommune.

– Rana kommune har veldig mange på sykehuset som er utskrivningsklar og det beklager vi veldig. Det er ikke bra, sier omsorgssjef Jorid Virik.

UHELDIG: Omsorgssjefen i Rana

De ser nå på hvordan de skal klare å ta imot flere pasienter. Virik ser samtidig at det har vært en utvikling i Rana kommunes utgifter knyttet til dette.

– I 2014 og 2015 betalte vi nesten ingenting. I 2016 betalte vi nesten 1,2 millioner kroner.

Må betale bøter

Universitetssykehuset Nord-Norge gikk tidligere i år ut og fortalte at situasjonen med utskrivningsklare pasienter gjorde de bekymret for pasientsikkerheten.

I et bekymringsbrev til Fylkesmannen i Nordland ba de derfor om hjelp til strakstiltak.

Kommunene må i dag betale 4.505 kroner per døgn en utskrivningsklar pasient blir liggende på sykehus. Ved UNN ble det i fjor registrert 9.939 slike døgn, som til sammen gir kommunene en regning på om lag 44,8 millioner kroner.

Hos kommunenes egen organisasjon avventer de Helsedirektoratets egne tall som er ventet i april.

– Men vårt generelle råd er at man bruker de avtalene og strukturene som er etablert lokalt for å løse flokene, avdelingsdirektør for helse og velferd, Åse Snåre.