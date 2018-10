Klar seier for Hareide i Nordland

16:28: Fylkesårsmøtet er hevet. Stillingen i Nordland KrF ble til slutt 4-2 i favør den rød siden mot den blå, hvorpå den ene blå blir sendt som gul delegat.

16.18: Gul-blå Anne Nordkil vant og blir Nordland KrFs gule delegat. Flere talte for å stemme frem den rød-gule kandidaten som følge av Rogaland KrFs blå manøver, men istedenfor øker gapet mellom blå og rød side i praksis med én delegat igjen.

16.13: Nå stemmes det over hvem som skal representere Nordland KrFs gule delegat, altså den som vil stå i opposisjon. Det står mellom Per Pedersen (gul-rød) og Anne Nordkil (gul-blå).

15.45: 29 stemmer for å gå inn i regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, 12 vil gå inn med Høyre/Frp/Venstre. Seks ønsker å gå inn i opposisjon. Delegatene blir fordelt slik: fire til rød side, én til blå side og én til opposisjonen.

15.33: Stemmene fra de 47 stemmeberettige telles nå. Resultatet blir straks klart.

13:30. Fylkesårsmøtet fortsetter med en åpen debatt før det skal velges seks delegater fra Nordland.

11.25: Tre stortingsrepresentanter holder innlegg for forsamlingen. Det er nestleder Olaug Bollestad, Hans Fredrik Grøvan og Tore Storehaug.

10.46: Nordland KrF vedtar modell for valg av delegater slik at man får forholdsmessig representativitet. Man har også vedtatt at delegater til årsmøtet som primært ønsker å stå i opposisjon, også må synliggjøre sitt foretrukne regjeringsalternativ.

KrF kan velte regjeringen: Sjekk siste status her

En uke før KrF-ere fra hele landet samles for å avgjøre regjeringens fremtid, leder blå side med 85 mot 77 delegater. Det er klart etter Nordland KrF holdt sitt fylkesårsmøte søndag.

– Naturlig nok er jeg veldig godt fornøyd med at et så klart flertall peker på mitt alternativ. Nettopp distriktspolitikken, fordelingspolitikken er det som blir trukket fram når man har fulgt diskusjonen i Nordland KrF i dag, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Knut Arild Hareide klapper etter ekstraordinært fylkesårsmøte i Hordaland KrF lørdag. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Landsmøtet skal avgjøres om partiet skal støtte partilederens ønske om å samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, fremfor Høyre-siden.

– Hva betyr disse resultatene for at du vinner frem 2. november?

– De blir stadig bedre, men jeg må være så ærlig å si at her er ingenting avklart. Det er veldig jevnt. Vi veit ikke resultatet før fredag 2. november ca. kl. 18.00, sier Hareide.

I dag holdt kun Nordland KrF fylkesårsmøte.

Åtte delegater skiller dermed sidene etter helgens fylkesårsmøter i Møre og Romsdal, Troms, Sogn og Fjordane, Trøndelag, Hordaland og Nordland.

Dermed blir foreløpig salkart på KrFs årsmøte slik:

Din nettleser støtter ikke innbygging av eksternt innhold

Før landsmøtet gjenstår fylkesårsmøter hos KrFs lokallag i Akershus, Oslo, Vestfold og Østfold.

– Fikk ikke fred

Leder for Nordland KrF har meldte forhånd at hun selv vil velge rød side.

Ingelin Noresjø skrev i et Facebook-innlegg onsdag kveld at hun støtter Hareide, og at hun også ønsker et samarbeid med venstresiden. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Jeg har byttet side flere ganger per dag, men etter hvert hadde jeg store problemer med å se for meg at vi skulle gå inn i regjering med høyresiden. Jeg fikk ikke fred, sa Noresjø til NRK tidligere i uken.

Fylkeslederen er dermed enig med partileder i KrF, Knut Arild Hareide, og ønsker seg et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Noresjø har tidligere ikke sett på et samarbeid med venstresiden som noe aktuelt. Det var først da Hareide ba landsstyret om å vurdere et slikt samarbeid i slutten av september, at fylkeslederen fikk opp øynene for et nytt veivalg.

– Vil nok miste noen på veien

Før Hareide talte til landsstyret, har det hovedsakelig vært to alternativer for KrF. Å gå inn i et samarbeid med dagens regjering, eller å bli værende i opposisjon.

Debatten har gått hissig for seg, etter det dukket opp et tredje alternativ.

Partileder Knut Arild Hareide haler innpå den blå ledelsen i KrF. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Det har kommet gode argumenter fra begge sider, som jeg har tatt innover meg. Men jeg er helt enig med Hareide i at vi vil få et sterkere sentrum ved å samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, enn med Venstre og Høyre, og med Frp på slep, sier Noresjø.

Men hun har også tatt det innover seg at KrF, både sentralt og i fylkeslagene, nå preges av splittelse.

– Jeg er bekymra for partiets helhet etter 2. november, og det har bakgrunn i at vi fått en tilspissa debatt, der mange vil bli skuffa. Da er det opptil hver enkelt om man vil være en del av partiet eller ikke, og det er min oppgave at vi står sammen etter beslutningen.

– Jeg håper og tror vi skal klare det, men helt realistisk vil vi nok miste noen på veien, sier Noresjø.