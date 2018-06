Klar for verdens vanskeligste og mest prestisjefylte kokkekonkurranse

Bodø-kokk Christian André Pettersen skal sammen med sitt kokkeapparat konkurrere mot noen av de beste kokkene i Europa, under prestisjekonkurransen Bocuse d´Or som blir arrangert i Italia.

Dette er Bocuse d’Or Ekspandér faktaboks Veien til Bocuse d’Or, verdensmesterskapet i kokkekunst, strekker seg over en tidsperiode på et og et halvt år.

Før kandidatene får en billett til Bocuse d’Or, har de først vært igjennom et nasjonalt uttak i sitt respektive land. Den som blir kåret til «årets kokk» i Norge blir Norges representant i konkurransen.

Deretter konkurrerer 20 kokker om å bli blant de 10 beste kokkene i konkurransens Europamesterskap i Italia. De beste blir sendt videre til verdensfinalen som arrangeres i Lyon.

I den store verdensfinalen konkurrerer 24 av verdens beste kokker over to dager. Kandidatene har vært gjennom et nasjonalt uttak, og har alle gått videre fra mesterskapene i sin verdensdel – Europa, Asia eller Latin-Amerika.

Vinneren av Bocuse d’Or får en Bocuse-statuett, en plass i det prestisjefylte Bocuse d’Or vinnerakademiet, samt en pengepremie. Kilde: bocusedornorge.no

Den minste detalj kan være avgjørende for seieren.

«Isolerer seg» før den store dagen

Før konkurransen vil ikke Pettersen bruke tiden på presse, og lar lagkamerat Rasmus Johnsen Skoglund ta praten for han.

– Du går inn i en boble og har ekstremt mye du skal fokusere på, så man vil ha minst mulig distraksjoner i forkant, forklarer Skoglund.

Rasmus Johnsen Skoglund er en del av apparatet rundt kokk Christian André Pettersen, som skal delta i Bocuse d´Or. Foto: Privat

Hans rolle før og under konkurransen er å være koordinator, som kan sammenlignes med å være i smørebua til skiløperne, ifølge han selv.

Kokkeleringen skal Christian André stå for, og ifølge Skoglund bærer det med seg et ekstremt mentalt press.

– Dette er den største konkurransen du kan være med i som kokk. Europauttaket skjer i Italia hvor de ti beste får være med videre til VM i Lyon, sier Skoglund.

Pettersen og Skoglund har vært en stund i Italia for å forberede og teste ut oppskriftene, slik at ingen store overraskelser kommer under selve konkurransen. Kriteriene man blir vurdert på er alt fra smak, teknikk, presentasjon, ryddighet og svinn.

Fandenivoldsk innstilling

Lagkameraten har stor tro på Pettersen, som er best på teknikk, mener Skoglund.

– Det høres pompøst ut men han er god på det meste og spesielt teknikk. Han er veldig bevisst på hvordan han beveger seg og kutter i kjøttet, også er han selvfølgelig veldig flink til å lage god mat!

REPRESENTERER NORGE: Christian André Pettersen jobber som kjøkkensjef på Mondo i Sandes. Foto: Privat

Norske kokker har tidligere gjort det bra i store kokkekonkurranser, og det er ikke umulig at det også denne gangen kan det bli en norsk seier.

– Christian André er ekstremt dyktig og har vunnet stort sett alt han har deltatt i, men, han har aldri vært med på en slik match med mange dyktige konkurrenter. Christian er fandenivoldsk og hvis han vil vinne så vinner han «pinadø» også!

Kokkene får fem timer og 35 minutter på å tilberede og presentere én kjøttrett og én fiskerett for et internasjonalt dommerpanel. I tillegg får man to minutter slingringsmonn på å levere maten. Har man noen gang sett Masterchef vet man at de timene flyr unna rimelig fort.

– Det skal jeg love deg. Det tar to dager for sju mann å gjøre klart alt det han skal presentere, sier Skoglund.

Serverer nordnorsk potet

I likhet med smørebua til skilandslaget, holder kokkeapparatet kortene tett mot brystet før den store dagen, og vil ikke avsløre hva som skal serveres.

– Det jeg kan si er at en del av oppgaven er å vise fram identitet, og siden Christian er nordnorsk har vi valgt å gå for arktisk flora. Vi vil få til følelsen av arktisk vår og sommer med midnattssol.

Og for å kanalisere dette falt valget på mandelpotet fra Vestvågøy i Lofoten. Konkurrentene må i tillegg bruke indrefilet av okse, egg og kalvebrissel i rettene.

– Vi må bruke én råvare som representerer landet man kommer fra, for å få et innblikk i hvem Christian er. Poteten er veldig god og det er stas å ta med seg mat som er skikkelig hjemmefra, sier Skoglund.