Klager på henleggelse av voldtektssaken i Vesterålen

7. desember ble det klart at politiet henlegger sak der fire menn var siktet for grov voldtekt i et busskur på Kleiva natt til 30. oktober i fjor.

De fire mennene er i 20-årene og har tilhørighet til Nordland, var siktet for medvirkning til grov voldtekt av en kvinne i tjueårene i Vesterålen.

Nå ber fornærmede om at etterforskningen tas opp igjen, skriver Bladet Vesterålen.

– Fornærmede er ikke enig i henleggelsen. Dette er en traumatisk opplevelse for henne, og hun kan ikke gjøre annet enn å klage. Det er viktig for henne, naturlig nok, sier kvinnens bistandsadvokat Trude Marie Wold.

Hendelsen i busskuret skapte sterke reaksjoner i lokalsamfunnet fjor høst.

Da det ble klart at politiet henla saken, uttalte politiet til NRk at de var forberedt på reaksjoner.

– Det er naturlig at en av som denne skaper stor interesse i lokalsamfunnet. Vi må likevel gjøre vår jobb, og vurdere om det er grunnlag å gå videre med saken, sa politiadvokat Kay Rønning-Nyvold til NRK.