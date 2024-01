Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Oppsummering: Universitetslektorer ved Nord universitet foreslår at studenter bør betale en avgift på 200 kroner for å klage på eksamenskarakterene sine.

Er det for lett å klage på karakterene sine?

Ja, mener universitetslektorene ved Nord universitet, Pål Espen Jom og Eirik Bergli.

Lektorene mener at studentene bør betale for å klage på eksamenskarakterene sine og har foreslått 200 kroner som en rimelig «klage-gebyr».

Videre foreslår de at studentene bør gi en skriftlig begrunnelse for klagen.

Det kommer fram i en kronikk som ble publisert på nettstedet Khrono.

I kronikken foreslår Jom og Bergli at:

Studenten må betale 200 kroner for å levere klagen Studenten må gi en begrunnelse for hvorfor det klages Det bør komme fram av begrunnelsen om studenten har mottatt begrunnelse for karakter ved ordinær sensur

– Et angrep

Leder Oline Sæther for Norsk studentorganisasjon mener at forslaget om å gebyrlegge klagemuligheten er et angrep på studentenes rettssikkerhet.

– Utdanning skal være gratis for alle. Et gebyr for å klage, gjør at terskelen blir høyere, og for noen vil det kunne ha økonomiske konsekvenser. Det å ha en rettferdig vurdering av en eksamen er veldig viktig for fremtiden til studentene. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Skal det være like muligheter, må klagemuligheten være gratis. Sånn er det også i mange offentlige instanser, sier Sæther.

– Det å ha ordninger for klaging og å utfordre disse vurderingene, er en del av samfunnsoppdraget til utdanningsinstitusjonene. Det er en måte å kvalitetssikre arbeidet som har blitt gjort av den første sensoren.

– Men folk klager kanskje bare fordi det er en mulighet for at strykkarakteren kan heves til en ståkarakter?

– Det vil alltid være noen som har dårligere grunn til å klage enn andre. Men de fleste studenter velger å klage fordi de har en god grunn. Du ser også at studenter går ned i karakter når de klager.

– Kan skape klasseskille

Også student og studentleder ved Nord universitet, Simen August Randen mener forslaget er dårlig.

Simen August Randen, studentleder ved Nord universitet. Foto: Privat

– Min umiddelbare tanke er at det er galt at det skal koste å klage. En karakter er et slags enkeltvedtak for en person, og at man skal måtte betale det offentlige for å klage på det, er vi helt uenige i.

Randen mener forslaget til Jom og Bergli kan skape et klasseskille mellom studentene, som har råd til å betale gebyr og de som ikke har det.

– Det mener vi er veldig urettferdig, sier Randen.

Mener det bør bli vanskeligere å klage

Universitetslektor Eirik Bergli er ikke uenig i at forslaget er kontroversielt. Og at i de tilfellene hvor man ikke har råd eller har foreldre som kan dekke et slikt gebyr, så vil det slå uheldig ut.

– Men det gjør i alle fall at man tenker seg om to ganger om det er vits å klage.

Bergli mener også at forslaget kan gjøre at studentene vil lære mer dersom de må reflektere over egen prestasjon i en faglig begrunnelse.

Universitetslektor ved Nord universitet Eirik Bergli. Foto: Privat

– Dette er et forslag som er ment å provosere litt for å få i gang en debatt rundt en ordning som burde vært revidert, sier Bergli.

Studentleder Randen mener forslaget om å begrunne hvorfor man klager, kan slå positivt ut.

– Det gir studenten mulighet for å forklare hvorfor den klager og det vil være en fordel for studenten. Jeg har selv klaget på en karakter og skulle virkelig ønske at jeg kunne legge til en begrunnelse.

Bergli mener at terskelen for å klage bør økes. Det er altså for lett å klage ifølge universitetslektoren.

Ofte klager studentene før de mottar begrunnelse for karakteren, forteller Bergli.

Videre opplever Bergli at flere klager når de ikke har noe å tape fordi de har strøket på eksamen og det koster universitetene både mer arbeid og utgifter.

– Jeg har selv vært klagesensor og fått besvarelser som åpenbart ikke er gode nok.

Studentlederen mener derimot at studentene kan risikere å tape dersom de velger å klage. Selv valgte han å klage på én karakter, som resulterte i en dårligere en.

– Det er heller ikke sånn at alle studenter klager uten en risiko. Det er jo bare kun hvis man får en F at man ikke har noe å tape. Veldig ofte har man noe å tape på å klage.

– Det er veldig viktig at vi har muligheten til å klage. Ordningen er ikke perfekt og kan forbedres, men en avgift er ikke veien å gå.

To av tre studenter kommer ingen vei ved å klage på eksamenskarakteren

Nesten 21 prosent av klagene gikk opp én karakter etter ny sensur. Derimot førte nesten 10 prosent av klagene til at karakteren gikk ned.

Det viser statistikk som Khrono hentet ut fra klagestatistikk for 2022 fra NTNU, Universitetet i Oslo, Universitet i Bergen og Universitet i Tromsø.

– I dialog med politikerne

I stedet for en gebyrbelagt klagemulighet, vil NSO heller ha to forskjellige.

Én som er en automatisk ny vurdering, uten begrunnelse, og én hvor studenten har mulighet til å gi en begrunnelse for hvorfor studenten klager på karakteren.

– Vi mener at man bør utvide klagemulighetene. Den nåværende løsningen er viktig for å ivareta en uavhengig, ny vurdering. Men studenter som har spesifikke punkter om hvorfor de fortjener ny karakter, skal få muligheten til å begrunne. Da skal også den opprinnelige karakteren følge med.

Universitet- og høgskoleloven skal endres i januar og februar, sier Sæther. Der er NSO i dialog med politikere om denne saken.

– Vi er i dialog med politikerne om disse svakhetene. Det er usikkert om det er mulig å endre loven allerede nå, men det er det vi håper.

Kunnskapsdepartementet skriver i en e-post til NRK at eksamenskarakterene har stor betydning for studentene og at muligheten til å klage er sentral for å ivareta studentenes rettssikkerhet.

– Innføring av et eventuelt klagegebyr vil kreve lovendring, skriver departementet.

– Nå har regjeringa lagt fram forslag til ny universitets- og høgskolelov, som skal behandles i Stortinget 6. februar. Der foreslår vi å videreføre reglene som de er i dag.