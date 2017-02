Kjører likevel skolebuss

Skolekjøringa rundt Haug og Sund på Vestvågøya går som normalt etter at fylkesvegen ble utbedra i går kveld. Boreal Lofoten trua i et brev til Statens vegvesen denne uka med å stoppe skolekjøringa fordi veien var i for dårlig stand. – Nå er den i fin stand igjen, sier daglig leder i Boreal Lofoten, Odd Einar Pedersen til NRK.