Måtte avlyse 17. mai i siste liten – stenger skoler og barnehager

Søndag kveld ble det meldt om 11 nye smittetilfeller i Kjøpsvik. Utbruddet startet i midten av forrige uke, og den lille bygda med snaut 1.000 innbyggere har nå 17 personer bekreftet smittet.

I går varslet kommunen at de vil oppbemanne helsepersonell – og bare timer før feiringen skulle starte ble alt avlyst.

– Det er alltid trasig å stenge ned, men vi så ingen annen mulighet da vi ikke har oversikt over situasjonen. De fleste vil være enig i at det er bedre å få kontroll over utbruddet enn å gjennomføre 17. mai-feiringen som ordinært, sier Lossius til NRK mandag formiddag.

Kjøpsvik i Narvik kommune.

Avlyste alt

Kommunalsjefen forteller hvordan kommunen jobber for å få kontroll over den vanskelige situasjonen.

– Vi har kartlagt omtrent 50 nærkontakter, og vi vet at smitteforløpet har pågått en stund. Derfor er vi også usikre på hvor mange som reelt er smittet. Vi gjennomfører massetesting i morgen og onsdag.

Kommunalsjef i Narvik Rolf Michael Lossius. Foto: Frida Brembo / NRK

I løpet av 17. mai vil kommunen komme med oppdatert informasjon til innbyggerne om hvordan testingen skal foregå.

– Vet dere noe om hvor smitten begynte?

– Nei, det har vi ikke oversikt over. Dette er en spesiell situasjon og vi anmoder alle om å holde seg i ro, svarer Lossius og legger til:

– Alle arrangementer som skulle skje i regi av kommunen ble også avlyst i går.

Stenger skoler og barnehager

Narvik kommune har de siste dagene hatt mye å stri med i forbindelse med viruset. Samtidig som smitten har spredt seg i Kjøpsvik har et stort malmskip i Narvik blitt kraftig rammet av den britiske virusmutasjonen.

Kommunalsjefen skryter av alle som nå jobber på spreng for å få kontroll på situasjonen.

– Slike hendelser kan komme plutselig. Heldigvis har vi vært godt forberedt. Det er en fantastisk stab som holder på med å få oversikt, og vi har relativt klare linjer og god kontakt med sykehuset.

Kjøpsvik i Narvik har mange smittede, og måtte avlyse 17. mai i siste liten. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– I tillegg har vi engasjert frivillige som bidrar med å hjelpe de som befinner seg på skipet. Blant annet med frukt. Det er en stor dugnadsånd og en vilje til å stå i de problemene som kommer.

Skoler og barnehager er nå stengt i Kjøpsvik. I tillegg er det innført påbud om munnbind i butikker. Alle bes begrense bevegelser utenfor hjemmet.

– Vi har et nytt statusmøte klokken syv i kveld. Der skal vi oppsummere om vi har fått organisert alt til i morgen på en god måte.

– Dere jobber hardt selv på 17. mai?

– Det må vi. Det er derfor vi har beredskap.