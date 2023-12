Kjøper Natres lokaler på Hemnesberget

Kommunestyret i Hemnes vedtok i dag kjøp av Natre/Dovista sine eiendommer på Hemnesberget.

I september ble det kjent at 100 personer mistet jobben da vindusfabrikken i Hemnes ble lagt ned.

Natre Vinduer er en av landets største produsenter av vinduer og dører.

Paul Asphaug (Sp) er ordfører i kommunen med rundt 4400 innbyggere.

Han sier at overtakelse av bygget vil være et viktig startskudd for omstilling i kommunen.

– For å kunne tiltrekke seg nye næringsaktører må vi kunne tilby innflytningsklare lokaler. Vi er i dialog med flere interessenter som ønsker å etablere seg på Hemnesberget og dette vil gi en rask start på omstillingsarbeidet, forhindre fraflytting og tap av kompetanse.

Ifølge meldingen har ikke Hemnes kommune som mål å sitte som langsiktig eier av bygget. Ordføreren påpeker at arbeidet med å sikre langsiktig eierskap og lokal verdiskaping starter umiddelbart.