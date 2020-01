Kjølehette tema på Stortinget

Kjersti Toppe, som sitter i Helse- og omsorgskomiteen for Senterpartiet, har stilt Bent Høie spørsmål i Stortinget. Hun spurte om helseministeren vil sikre et mer likeverdig tilbud av behandling med såkalt kjølehette. Behandlingen kan hindre hårtap hos kreftpasienter. I svaret sier Høie at han vil se nærmere på saken, og igangsette et arbeid på et mer overordnet nivå. Høie skriver at han vil be «Helsedirektoratet om å sikre at metoden vurderes på en hensiktsmessig måte og at handlingsprogrammene for kreft eventuelt revideres med bakgrunn i en slik vurdering». Toppe sier til NRK at hun tolker svaret som positivt, og som et første skritt på veien for å få dette til å bli et tilbud i alle landets helseforetak. Les hele svaret til Høie her.