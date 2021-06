Etter en halvtimes spill på Aspmyra var kampen i realiteten over.

Bodø/Glimt kastet seg over Stabæk, og laget fra Bærum hadde lite å stille opp med. Etter 26 minutter sto det allerede 4–0 til Glimt.

Kampen endte til slutt 4–1.

Men trener Kjetil Knutsen hadde likevel en bekymret mine da han ble intervjuet av NRK.

Etter at Ola Solbakken fikk en skulder ut av ledd under hjemmetapet mot Molde, måtte motsatt kant Sondre Sørli av tidlig i andre omgang mot Stabæk, med en kjenning i kneet.

Det kan vise seg å være alvorlig, og Knutsen sier at han frykter en korsbåndsskade.

– Vi er bekymret for Sondre Sørli, og at det er en alvorlig skade. Det var en stor strek i regningen i dag. Vi frykter at det er noe med kneet, men nå skal han undersøkes ordentlig, også krysser vi fingrene og håper på et positivt svar.

Sondre Sørli feirer sitt andre mål mot Mjøndalen sammen med medspiller Ola Solbakken. Nå er Solbakken ute med skulderskade i noen uker, mens Sørli i verste fall kan miste resten av sesongen hvis skaden er alvorlig nok. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Snart europakvalifisering

Kampen i seg selv, eller i det minste den første omgangen, var Knutsen fornøyd med.

– Førsteomgangen er utrolig bra. Intensiteten, presspillet og at det går fort framover gjør at vi har et godt spill siste tredel. Vi kunne ha scoret enda flere, men dessverre leverer vi ikke det samme i andre omgang. Men det får vi akseptere i dag. Det er bra nok.

Nå venter Sandefjord borte og Viking hjemme, før storlaget Legia Warszawa skal gjeste Aspmyra i Champions League-kvalifisering den 7. juli.

Kjetil Knutsen er bekymret etter det som kan være en alvorlig skade på Sondre Sørli. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Da risikerer Knutsen å stå uten sine to foretrukne kantspillere.

– Det er ikke bra, for om skaden er alvorlig har vi mistet begge kantene våre. Vi har jobbet beinhardt for å få inn samhandling, rytme og relasjoner, så dette er ikke bra.

– Hvordan angriper dere de neste kampene?

– Vi kommer jo til å gjøre mye det samme som vi pleier å gjøre. Men akkurat hvordan vi skal håndtere de rette folkene i de riktige posisjonene, må jeg bruke tid til å tenke på.

Fornøyd debutant

En som var godt fornøyd med kampen, var Glimts Lasse Nordås, som debuterte fra start, etter å ha kommet fra Strømmen før sesongen.

19-åringen sier at det var deilig og viktig å slå tilbake etter 0–2 mot Molde forrige kamp.

Han sier at han kan trives i rollen som kant, etter at Solbakken ble skadet.

– Jeg spiller der treneren bruker meg, og gjør mitt beste uansett hvor jeg spiller. Jeg syns det er en fin rolle, det er annerledes enn spissrollen, for jeg får mer rom og får kommet meg rettvendt.

På hjørnesparket som førte til hans andre mål for sesongen, var det planlagt at han skulle lure på bakre stolpe.

– Åsmund spurte hvor jeg liker meg best på corner, og jeg svarte bakerst. Da satt den, og det var moro.

Lasse Nordås angriper mot Stabæk på Aspmyra. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Veldig høy kvalitet

En som ikke var like fornøyd etter kampen var Stabæks trener Janne Jönsson, som etter en tøff kamp mot Molde, måtte dra til Bodø for å møte den regjerende seriemesteren.

– Jeg hadde ønsket at vi gjorde 1–0 tidlig i matchen, for litt for ofte tar det litt for lang tid for oss. Vi hadde Molde i forrige kamp og Bodø nå. Det er to lag med veldig høy kvalitet, og kanskje intensiteten var enda høyere her. Vi våre muligheter, men de er bra. Jeg får ta med meg andre omgangen, hvor vi vinner vi omgangen med ett mål.

Jönsson tok seg også tid til å rose den 16 år gamle målscoreren for Stabæk, Antonio Nusa, som selv mener målet var det beste han har gjort i Stabæk-drakt.

Jeg kom jo fra venstrekanten, skjærer innover, også er det ledig i krysset. Det var veldig deilig mål.

– Har du scoret et bedre mål noen gang?

– Det vil jeg ikke si jeg har gjort, i hvert fall ikke i Eliteserien, så jeg ble litt sjokkert sånn sett.

Etter fem strake tap skal Stabæk prøve å reise seg mot Viking, onsdag 30. juni.