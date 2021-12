Pressekonferanse med Kjetil Knutsen Du trenger javascript for å se video.

I dagens pressekonferanse med Bodø/Glimt dagen før seriegullet skal avgjøres, får trener Kjetil Knutsen igjen spørsmålet om veien videre etter sesongen.

Men Knutsen har vært tydelig på at han ikke vil kommentere det. Enda.

– Dere spør meg hundre ganger, men det jeg ikke skjønner er at dere ikke blir lei av å spørre om det. Det går fint for meg, men jeg kunne tatt vekk 50 av de spørsmålene. Jeg skal kommunisere det når jeg føler at det er riktig å kommentere det, sier Knutsen på pressekonferansen.

Tror svaret kommer i morgen

– Jeg tror svaret vil prege hele Fotball-Norge, og jeg tror vi får svaret på søndag, når alt er avgjort i serien, sier Sindre Stokland.

Han er talsperson for J-feltet, Bodø/Glimts mest hardbarka supportere. Svaret han snakker om er selvfølgelig hva den tidvis genierklærte treneren til Bodø/Glimt, Kjetil Knutsen, bestemmer seg for.

MYE Å GLEDE SEG OVER: Sindre Stokland og resten av Glimt-supporterne har hatt noen fantastiske år på tribunene med Kjetil Knutsen i trenerstolen. Foto: Privat

Knutsen måtte forlate Åsane for fem år siden. Etter at han kom til Bodø har han vært med å ta Glimt fra førstedivisjon, til seriegull i eliteserien og suksess i Europa.

Men nå kan det være over. Bergenserens kontrakt med Bodø/Glimt går ut neste sommer. Og spekulasjonene rundt Knutsens fremtid har vært mange.

– Det har gitt et ekstra spenningsmoment til en allerede spennende avslutning på årets sesong i eliteserien, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

Rosenborg eller Norwich

I juli annonserte nemlig Åge Hareide at han var ferdig som RBK-trener etter sesongen.

Allerede dagen etterpå bekreftet styreleder Ivar Koteng i Rosenborg at Kjetil Knutsen sto på ønskelista til trønderne.

Siden har spekulasjonen løpt løpsk, og hele høsten har vært en følelsesmessig berg-og-dal-bane for supporterne til RBK og Glimt.

På sosiale medier har det, stort sett, vært et vennskapelig munnhuggeri mellom de to lags supportere.

Stemningen dem imellom har svingt som sjakk-pila hos NRK etter hvert som nye spekulasjoner har blitt kjent.

Selv RBK-nestor Nils Arne Eggen har kastet seg på.

Fra Kjetil Knutsen selv har det vært helt stille. Det vil si: Han har fått det samme spørsmålet i snart et halvt år og har måttet svare gjentatte ganger.

Men noe nærmere en avklaring har ingen journalister klart å komme, selv om hvert eneste ord fra Knutsen har blitt tolket i alle mulige retninger.

I november begynte det å komme spekulasjoner om at Knutsen var høyaktuell om manager for Norwich, uten at det ble noe av.

6. desember så det ut til at noe var i ferd med å skje. En rekke medier, deriblant NRK, meldte at Knutsen hadde takket nei til Rosenborg.

Kun TV 2 meldte at det ikke var helt sikkert.

Men så landet Hammarby-trener Miloš Milojević på Værnes, og RBK så ut til å endelig få sin fremtidige trener.

Men ikke alle i RBK-styret skal visstnok ikke ha latt seg overbevise av serberen, som senere angivelig skal ha takket nei til å bli Rosenborg-trener.

– Svenske medier påstår Milojević var svært nær å signere en avtale med Rosenborg, men der tror jeg det er noen agenter som prøver å rette på et inntrykk. Jeg tror han ble brukt for å legge press på Knutsen, sier Jan Petter Saltvedt.

Også Kjetil Rekdal ble nevnt som en aktuell kandidat til jobben i Rosenborg. Det samme ble Svein Maalen.

Men i Trondheim har de tilsynelatende ikke mistet håpet om at Kjetil Knutsen til syvende og sist blir deres trener.

Kjernen håper på Knutsen

Og sånn vil det fortsette helt til Kjetil Knutsen selv gir oss svaret.

– Vi håper selvfølgelig at Knutsen kommer til Rosenborg, jeg tror det hadde vært gunstig for alle parter, sier Espen Viken, talsperson for Rosenborgs supportergruppe Kjernen.

SPENT: Espen Viken i Kjernen forteller at de skal i et lenge planlagt møte med RBK-ledelsen på søndag. – Det blir spennende å se hva de kan fortelle oss om trenersituasjonen. Foto: Bent Lindsetmo

– Miloš ville jo vært morsomt, det og. Jeg tror han kunne røsket litt opp i trege trøndere. Det kunne vært en spennende modell. Kjetil Rekdal synes jeg er litt gammeldags, men det ha har fått til med HamKam i år er jo fantastisk. Så det er spennende å være RBK-supporter for tiden.

Bodø/Glimt supporterne ser ikke like mye med glede på avgjørelsen til Kjetil Knutsen.

– Vi har respektert svaret Knutsen har gitt til media, med at han vil ta valget med familien sin. Men vi blir selvsagt superskuffa hvis han drar til Rosenborg. I alle tider har de plukket det som har vært Glimt-spillere når Glimt har gjort det bra, sier Sindre Stokland.

Bodø/Glimt-supporteren er ikke veldig sikker på at Knutsen velger Rosenborg.

– Jeg trodde han skulle velge RBK en stund, men det snudde da Rosenborg mistet muligheten for spill i Europa-cupen. Nå kan de selvsagt få delta i Europa-cup dersom Molde, Viking eller Glimt også vinner cupen, men sjansene er små, sier Stokland.

– Magefølelsen min sier at Knutsen ikke forlenger med Glimt. Skulle han gjøre det, tror jeg han forlenger ut 2022-sesongen. Hvis ikke tar han seg kanskje en pause fra norsk fotball, i håp om at det kommer tilbud fra utlandet.

Jan Petter Saltvedt i NRK var tidligere denne uka sikker på at Knutsen skulle bli i Bodø/Glimt. Men etter torsdagens kamp i serieligaen mot Zorya Luhansk fikk pipa en anen lyd.

KOM HAN MED HINT?: Svarene Kjetil Knutsen ga Viaplay etter bortekampen mot Zorya Luhansk har fått mange til å tro at Knutsen forlater Bodø/glimt etter sesongen. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Hvordan skal vi tolke Kjetil Knutsen?

Etter 1-1-kampen i Ukraina fikk Knutsen igjen spørsmål om fremtiden.

– Jeg har vært fem år i Glimt. Jeg har jobbet med de samme spillerne over lang tid. Trenger de noe nytt? Har jeg mer å gi? Alt det er med i prosessen, sa Knutsen til Viaplay.

Det svare endret mye, mener Jan Petter Saltvedt.

– Tydeligere hint på at han forlater Bodø har vi ikke vært i nærheten av. Han åpnet bakdøra ganske grundig, sier Saltvedt, som ikke kjøper tankegangen til Knutsen helt.

– Jeg tror samtlige spillere som planlegger å bli i Bodø ikke føler at de trenger en fornyelse på trenersiden. Knutsen har skapt en ny æra i Bodø og i norsk fotball.

Så gjenstår det å se, da. Hvem vinner eliteserien på søndag? Hvem rykker ned til førstedivisjon? Og hvor skal Kjetil Knutsen?

Hvem vinner eliteserien på søndag? Hvem rykker ned til førstedivisjon? Og hvor skal Kjetil Knutsen?

