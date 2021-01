Facebook snur i annonse – anser kjerring likevel ikke som banneord

«Kjerring» anses som banneord og bryter med retningslinjene våre om grammatikk og banneord».

Det er meldinga som kommer opp når Kjerringøy Rorbusenter forsøker å annonsere på Facebook.

NRK skreiv første gang om saken i fjor sommer.

Tidligere i januar prøvde overnattingsstedet utenfor Bodø igjen å annonsere. Håpet var å nå folk som er i gang med å planlegge sommerferien. Men igjen dukket varselet opp. Annonsen ble ikke godkjent.

– Teksten var fri for ordet kjerring og Kjerringøy, men den ble fortsatt ikke godkjent. Det har vi ikke opplevd før, sier kommunikasjonsrådgiver Tale Bryn Teigene.

Hun forteller at de i sommer klarte å annonsere da de unnlot å bruke ordene, men at det nå virker som om Facebook også snapper opp hva som står på nettsiden som annonsen lenker til. Nå får vi ikke lov til å annonsere i det hele tatt, sier Teigene.

Kommunikasjonsrådgiver Tale Bryn Teigene sier de igjen har blitt nektet å annonsen på Facebook. Foto: Stig og Stein

Har Facebook ombestemt seg?

Da NRK tok kontakt med Facebook etter hendelsen tidligere i januar, fikk vi dette svaret.

«Etter en manuell gjennomgang av annonsen til Kjerringøy Rorbusenter, har vi nå fjernet restriksjonen og annonsen kan nå kjøres. Vi beklager ubeleiligheten det kan ha medført.»

Tale Bryn Teigene synes det er bra, men tror ikke problemet er løst. Godkjenninga fra Facebook er etter all sannsynlighet knytta til denne ene annonsen. En ny annonse fra Kjerringøy Rorbusenter vil nok automatisk få avslag, før den må gjennom en manuell godkjenning, sier Teigene.

NRK sendte onsdag kveld ny henvendelse til Facebook om dette.

Å droppe å annonsere på Facebook, er et dårlig alternativ.

Facebook har gjort det veldig lukrativt og enkelt, sier Teigene.

– Facebook hjelper oss med å nå de gjestene vi er ute etter. Det er også relativt billig. Og folk er jo på Facebook. Alle er jo der.

Vil renvaske ordet kjerring

Da Kjerringøy Rorbusenter fikk det første avslaget i sommer, var det ganske morsomt, sier Teigene.

– Nå synes vi det er håpløst. Men vi er ved godt mot og tror at vi skal få løst dette.

Teigene forteller at de er i ferd med å samle alle aktører på Kjerringøy. Sammen skal de gå til Facebook og forklare at kjerring ikke er et banneord, og hvor Kjerringøy-navnet kommer ifra. Ordet kjerring skal bli renvasket.

– Målet er at ordet kjerring blir et ok ord å skrive alltid, uten at vi må gå gjennom mange godkjenningsrunder.

Å komme i kontakt med Facebook har de ennå ikke klart. Teigene sier de har prøvd flere ganger, men at det så å si er umulig. Gjennom Facebook sin egen nettside får de ikke forklart problemet. De må snakke med et menneske, sier Teigene. Det har de fortsatt til gode.