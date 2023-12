Kjerkol-besøket: – Frykter katastrofe for Ap i Lofoten

I dag besøker helseminister Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet det nedleggingstrua sykehuset i Lofoten.

Der møtes hun av sinte sykehusdemonstranter og en fersk meningsmåling som viser at kun 1 av 10 lofotværinger ville stemt på Arbeiderpartiet hvis det var valg i dag.

Ministeren har et tettpakket program, men starter besøket med et frokostmøte med Vågan Arbeiderparti. Også de vurderte å følge Vestvågøy Ap, som meldte seg ut av moderpartiet, men endte med å fortsette i partiet.

Leder Marit Olsen i Vågan Arbeiderparti har forventninger om å få en garanti fra Kjerkol at sykehuset skal bestå.

– Ønsket er nok større enn forventningene, men vi håper hun kan forsikre oss at det er Hurdalsplattformen som skal legge til grunn når regjeringen skal gjøre sitt vedtak.

Olsen legger til:

– Vi ønsker også å formidle at de faktaene hun får presentert fra Helse Nord ikke er hele sannheten. Det finnes opplysninger som ikke er kommet fram og som vi synes er viktig å få fram.

– Tror du hun kommer for å berge stumpene av restene av Ap i Lofoten.

– Det kan det være. Jeg skulle ønske hun hadde kommet før Vestvågøy Ap gjorde sitt vedtak om å melde seg ut. Det hadde spart oss for mye.

– Hva vil skje med Ap dersom det ender opp med at sykehuset blir degradert til ry distriktsmedisinsk senter?

– Dette er allerede en katastrofe for Ap, men skjer det er jeg redd for at Ap blir borte.

Etter frokostmøtet i Svolvær skal helseministeren til Gravdal hvor besøke sykehuset og de utmeldte kollegene i Vestvågøy.