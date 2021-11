– Hvaldimir er en kjendis. Ved jevne mellomrom blir det delt bilder med bekymring for hvordan han har det. Men når vi får ei anmodning fra Fiskeridirektoratet får det høy prioritet.

Det sier Margareth Bergesen i Mattilsynet. Fiskeridirektoratet mottok bekymringsmeldingene fra dyrevernsorganisasjonene og ba Mattilsynet vurdere velferden til Hvaldimir.

Kjendishvalen Hvaldimir har vært til glede for mange langs norskekysten.

Hvalen, som etter all sannsynlighet rømte fra russiske fangenskap, har i flere år vært å se i mange norske havner.

Ifølge Mattilsynets opplysninger befinner hvalen seg for tida i området Brønnøysund, Vevelstad og Bindal.

Bekymret for helsa

Organisasjonen One Whale og dyrevernsorganisasjonen Noah har bidratt med å beskrive hvordan helsa til hvalen er i dag.

Siri Martinsen, veterinær og leder av dyrevernsorganisasjonen Noah, mener draleker med planker med hvalen har gitt Hvaldimir dårlig tannhelse. Foto: Robert Hansen / NRK

Siri Martinsen er veterinær og leder av dyrevernsorganisasjonen Noah og har tatt imot bekymringsmeldingene.

– Det frivillige teamet One Whale kontaktet Noah i sommer fordi han hadde fått sår i munnen, sier Martinsen.

Hun forteller at de frivillige oppdaget at folk gav han planker å bite i og at de prøvde å leke med han på uegnede måter.

One Whale er en gruppe frivillige som følger Hvaldimir med foto- og videokamera. Både for å dokumentere hvordan hvalen har det, og for å lage en dokumentar om Hvaldimir.

– Hvaler er sosiale dyr, men det er mennesker som er Hvaldimirs flokk. Det er fordi han tidligere har vært i fangenskap, sier hun.

Det frivillige teamet i One Whale har dokumentert helsetilstanden til Hvaldimir over lang tid. Det er utgangspunktet for at Fiskeridirektoratet nå har bedt mattilsynet om å se på saken. Foto: Inge Wegge / One Whale

Det frivillige teamet i One Whale er formet nettopp for at hvithvalen skal ha noen mennesker han kan stole på i flokken sin.

– Det handler mest om å informere de som er rundt ham om hvordan de bør oppføre seg, sier Inge Wegge, produsent og fotograf for dokumentaren One Whale lager om Hvaldimir.

Hvaldimir kan nemlig også være rampete. Derfor går noe av arbeidet til Wegge og de andre i One Whale ut på å sørge for at oppdrettsanleggene har et god forhold til ham.

– Når de skal ned i anlegget med dykkere, vil han være med og jobbe. Derfor har vi god kommunikasjon med dem sånn at vi kan hjelpe til med å holde ham unna.

Hvaldimir er ikke like populær blant oppdrettere. Han er nemlig alt for ivrig til å hjelpe til. Du trenger javascript for å se video. Hvaldimir er ikke like populær blant oppdrettere. Han er nemlig alt for ivrig til å hjelpe til.

Martinsen i Noah oppfordrer folk til å la hvalen være i fred, og la det frivillige teamet i One Whale ta seg av lekingen, selv om de skulle være heldige og møte på Hvaldimir.

– Folk må slutte å stikke til ham planker og andre gjenstander. Så mye er ikke det ene fotoøyeblikket verdt. De må heller beundre ham på avstand, sier Martinsen.

Har vært tannløs lenge

Professor og marinbiolog Audun Rikardsen ved universitetet i Tromsø har fulgt med på kjendishvalen Hvaldimir lenge.

– Han har vært fri for tenner i omtrent ett år, sier han.

Hvalforsker Audun Rikardsen fra Universitetet i Tromsø sier at Hvaldimir har vært uten tenner i omtrent ett år fordi han har gnagd på fiskebåter. Foto: ODD ARNE OLDERBAKK / NRK

– Han har hatt to tilfeller tidligere med store sår, men de har leget seg ganske bra, sier Rikardsen.

Han forteller at Hvaldimir kan klare seg uten tennene. Og de er heller ikke store i utgangspunktet.

– Men hvordan har han mista tennene sine?

– Det han har gjort er å gnage på oppdrettsbåtene, da er tennene slipt ned. Men tilsynelatende klarer han fortsatt å spise, sier han.

Hvaldimir har tidligere vært skadet, men veterinærene sa da at skaden hans tilsvarer et godt skrubbsår hos et menneske, og at hvalene har enorme egenskaper til å regenerere hud. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Det er ikke alle hvaler som får så mye oppmerksomhet for tannhelsen sin som Hvaldimir.

Men Hvaldimir er på alle måter spesiell. I 2019 oppdaget fiskere utenfor Rolvsøya i Finnmark hvithvalen svømmende rundt med en sele.

Sommeren 2020 hadde Hvaldimir sommerferie i Tysfjord. Da kunne den unge dykkeren Elias dokumentere en skade på Hvaldimirs hale. Du trenger javascript for å se video. Sommeren 2020 hadde Hvaldimir sommerferie i Tysfjord. Da kunne den unge dykkeren Elias dokumentere en skade på Hvaldimirs hale.

Siden har det vært mange spekulasjoner om han. Hvor kom han fra? Og hvorfor var han så oppsøkende?

Havforskningsinstituttet og Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT) trodde at hvalen kunne ha kommet fra den russiske marinen, som har hatt en tradisjon med å bruke dyr i sine eksperimenter.

Etter hvert viste det seg at hvalen er både tam og menneskekjær. Navnet Hvaldimir fikk han av lokalbefolkningen.

Det er lett å bli glad i hvalen, påpeker Rikardsen.

– Han er så tam, ser søt ut og har en historie. Han er rett og slett en fascinerende kar.

Regiondirektør i Mattilsynet sier at god dialog og samarbeid med Havforskningsinstituttet, og interesseorganisasjonene Noah og One Whale har gitt et godt informasjonsgrunnlag for å vurdere hvalens helsetilstand.

– Slik det ser ut nå har den det bra, og det er vi veldig glade for, sier regiondirektør i Mattilsynet region Nord Geir Arne Ystmark.