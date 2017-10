Kjell vet hvor viktig rask behandling er når hjertet sier stopp: – Feigt å ikke ta en avgjørelse

Neste korsvei for PCI-saken blir styremøtet i Helse Nord i desember. Kjell Lund Olsen fra Sulitjelma i Fauske har kjent på kroppen hvor viktig nærheten til et behandlingssenter er når hjertet sier stopp.

– De har utredet denne saken over så lang tid at de må jo ha skaffet seg den informasjonen de har behov for. Jeg synes det er feigt å ikke ta en avgjørelse, sier Kjell Lund Olsen.

Olsen fikk hjerteinfarkt da han var på juleferie nært PCI-senteret på Rikshospitalet i Oslo. Han og samboeren tror ikke han ville overlevd dersom det hadde skjedd hjemme i Sulitjelma, som ligger 90 kilometer fra Bodø og nærmeste sykehus.

– Tiden er utrolig viktig. Jo lengre tid det går før du får hjelp, jo større er sjansene for varige skader, sier han.

Kjell Lund Olsen mener dagens avgjørelse var feig. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Olsen sier at da han var på sykehusene i Bodø og Harstad så han pasienter som ikke hadde fått like rask behandling som han selv.

– De eksisterer bare, de har ikke språk og beveger seg ikke. Det er rett og slett ikke noen fremtid, mener Olsen.

PCI (Percutan koronar intervensjon) Foto: Helse Nord Ekspandér faktaboks Den mest brukte invasive (som innebærer at noe føres inn) behandlingsteknikken for å åpne trange eller tette kransarterier.

Et ledekateter føres fra håndleddet eller lysken, gjennom pulsårene til hjertemuskulaturens blodårer.

Gjennom ledekateteret føres en styrbar ledesonde forbi det trange eller tette området i åren, og det føres inn et ballongkateter. Ballongen fylles med røntgenkontrast, og forsnevringen blokkes ut.

Utføres ved OUS Rikshospitalet, OUS Ullevål, Haukeland universitetssykehus, St. Olavs hospital, Universitetssykehusets Nord-Norge, Feiring klinikken, Sørlandet sykehus Arendal og Stavanger universitetssykehus. Kilde: Store norske leksikon

«Feirer» med et vaffelhjerte

Hjertespesialist Anders Hovland ved Nordlandssykehuset har fortsatt håp om at Bodø får eget PCI-senter.

– Det viktige er at vi ikke har tapt saken, sett med våre øyne. Jeg er positiv og tror ikke at mer informasjon i saken vil slå negativt ut for oss.

I dag var styret i Helse Nord samlet for å ta opp blant annet PCI-saken. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Han understreker at de samarbeider godt med legene i Tromsø om pasienter i hverdagen.

– Det har vi også gjort i denne prosessen, selv om vi har vært uenig om det bør være et PCI-senter i Bodø, eller ikke.

– Blir det feiring nå?

– Det blir et vaffelhjerte eller to til lunsj, men ikke noe mer enn det, sier Hovland.

– Trenger mer og bedre informasjon

Styreleder i Helse Nord, Marianne Telle, er stolt over innsatsen til styret onsdag formiddag.

– I dag kom det frem flere sider av saken, som selvfølgelig virker inn på avgjørelsen vi tok i dag, sier Telle.

Styret ønsker grundigere undersøkelser før de kan ta en avgjørelse i saken, blant annet ønsker de å vite mer om hva et PCI-senter vil få å si for tilbudet til pasienter i hele Nord-Norge.

I tillegg ønsker de å se på hvilke økonomiske forskjeller det vil få å etablere et dag- eller et døgntilbud i Bodø.

– Styret ber om tilleggsinformasjon, og det vil vi få fra administrasjonen i Helse Nord. Og så er det viktig å få enda bedre informasjon og forankring med politiske myndigheter i Nordland, Troms og Finnmark, sier Telle.

– Det at noen av styremedlemmene våre vil ha mer informasjon er ikke uvanlig. Det er veldig store og komplekse saker vi behandler, og vi hadde en god diskusjon i styret i dag, sier direktør i Helse Nord, Lars Vorland.