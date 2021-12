Nyttårsaften er årets verste dag for mange dyr.

Silje Larsen fra Bodø viser stolt frem hundene Cava og Kaiser. Larsen har et helt bevisst forhold til festaftenen som nærmer seg med stormskritt.

– Jeg har tidligere hatt hund som har vært kjemperedd på nyttårsaften, og nå har jeg hunder som ikke bryr seg. De er helt uanfektet når det gjelder smell og raketter.

Det er i hovedsak høye smell og lysglimt på en svart himmel som kan skremme kjæledyrene.

Silje Larsens hunder Kaiser og Cava har lært å gi hverandre en klem. Foto: Ola Helness / NRK

– Det er jo bare én dag i året det bråker såpass. Man kan aldri vite hvordan hundene reagerer, sier Larsen.

Men det finnes håp. For hunder kan læres det aller meste.

– Man kan lære dem at raketter og høye smell og lysglimt ikke er skummelt. Men det tar selvsagt litt tid. Det er ikke gjort over natta.

Det kommer også an på hvilken hund du har. En hun som er rolig, trygg og stabil, vil lære raskere enn en hun som er engstelig og skvetten.

– Det finnes masse filmer på Youtube som viser fyrverkeri. Start med lav lyd, og øk lyden gradvis, sier Larsen, som understreker at denne tilvenningen kan ta flere måneder.

– I år er det for sent. Har du en hund som er redd, reis heller bort eller skån hunden din så dt du kan mens det står på som verst.

– Frykten er vanlig hos dyr

Mange har skaffet seg hund under koronapandemien. Norsk Kennel Klub (NKK) registrerte en økning på rundt 10 prosent av antall nye hunder i fjor.

Veterinær Linda Bakken Bøe ved Dyrlegene Bodø forteller at frykt for høye lyder, variasjon og endring er vanlig hos dyr.

Samtidig er ikke høye lyder noe naturen forbereder dem på.

– Når man får seg hund har man tatt et ganske ekstremt valg. Det kan være at man ikke lenger kan feire nyttårsaften sammen med noen, eller i en by for den saks skyld, sier hun.

Veterinær Linda Bakken Bøe ved Dyrlegene Bodø jobber tett på hundeeiere som ønsker informasjon før nyttårsaften. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Trening og utprøving

Selv om loven sier at det bare er lov for privatpersoner å sende opp fyrverkeri på nyttårsaften mellom klokka 18 og klokka 02, er det mange som ser sitt snitt til å fyre opp til andre tider av døgnet.

Ifølge Bøe bør dyreeiere starte forberedelsene minimum tre måneder i forveien.

– Det handler om å etterligne situasjoner som kan oppstå. Du kan lage et trygt rom i huset som hunden kan bli kjent med i lang tid før nyttårsaften. Å trene på lyd og lys og finne lyder som kan etterligne raketter. Det kan være utprøving av medikamenter og taktisk trening.

– Dette er ikke noe man begynner med i romjula. Da er det egentlig for sent.

Det er 18-års aldersgrense for både kjøp og bruk av fyrverkeri. Ellers i året er det ikke lov, med mindre du har fått tillatelse. Nå ønsker over 40 organisasjoner at regjeringa skal forby fyrverkeri i privat regi.

NRK forklarer Hvilke tiltak kan du gjøre for kjæledyret på nyttårsaften? Bla videre Hold deg inne Luft hunden tidlig på dagen. Ikke gå ut når det er stor sjanse for at det smeller. Bruk sele for å hindre at hunden river seg løs. Lag en hule eller et trygt sted Har du ikke mulighet til å ta dyret med til et stillere sted, kan du lage et skjermet rom hvor kjæledyret kan gjemme seg når det står på som verst. Et godt måltid Er dyret god og mett kort tid før det smeller, kan det bidra til en søvnigere og mer bedagelig tilnærming. Sliten og god Gå gjerne en lang tur eller utfordre hunden din på andre måter. En sliten og trøtt hund kan takle bråket bedre. Trøst dyret ditt Egen oppførsel er alfa omega. Vær en trygg havn for dyret ditt. Vis omsorg. Vær som du normalt er. Feromoner Ved mild engstelse kan det være nok å bruke «feromoner». Finnes som både, diffuser, spray eller halsbånd. Forrige kort Neste kort

Kan bli traumatisert

Hvordan hvert dyr reagerer kan variere. Det er derfor viktig at eier er oppmerksom på dyrenes atferd.

Noen hunder kan for eksempel begynne å puste fort, pese, gjemme seg eller sikle. Men det fins grader av angst og frykt blant dyr.

– Dersom katten gjemmer seg er det lurt å bare la den være der den er. Om hunden blir det vi kaller fobisk, kan den begynne å løpe rundt i ring. Om den får panikk, klarer den ikke å finne trøst i eier lenger. Da kan den prøve å stikke av.

Ifølge Bøe kan en hund bli traumatisert. Det skal ikke mye til for at en hund blir redd for høye lyder resten av livet.

– Det viktigste du kan gjøre er å ta dyrene ut av situasjonen den dagen. Har du hytte eller et sted du kan dra i rolige omgivelser er det bra. Jeg vil på det sterkeste advare eiere av hunder som kan reagere panisk eller med frykt på nyttårsaften mot å være i byen.

– Jo yngre, dess bedre

Ifølge veterinæren går enkelte dyr på spesielt beroligende fôr noen uker i forveien. Bøe forteller at det fins medisiner som kan hjelpe dyr med å takle inntrykkene. Men at dette må prøves ut god tid i forveien.

Og det er ikke bare personlighet, art og rase som kan ha innvirkning på hvordan kvelden utarter.

– Jo mindre valpene er på nyttårsaften, dess bedre kan det gå. Om de er helt små stoler de mer på den trygge personer de har sammen med seg.

– Tisset ikke ute på flere dager

Veterinær Lene Rasmussen ved Rana veterinærkontor sier mye handler om å trygge kjæledyret på nyttårsaften. Foto: Rana Veterinærkontor

Å bli skremt av høye lyder er noe vi alle kan bli. Men å kunne holde for ørene, er forbeholdt menneskene.

– Vi hadde en hund innom som var ute på dagtid nyttårsaften for å tisse, da en rakett gikk av. Hunden turte ikke å tisse igjen før flere dager etterpå, sier veterinær Lene Rasmussen i Mo i Rana.

Rasmussen er selv eier av to katter, tre hunder, to kaniner, fire sauer og sju hester.

– Hester vil instinktivt flykte når de blir redde. Derfor er det viktig å ta dem inn tidlig på nyttårsaften. Jeg tar mine inn i 16-tida, har lyset på i stallen for å hindre lysglimt utenfra, og har radioen på for å minimere smellene.

Rasmussen ved Rana veterinærkontor sier det kan være vanskelig for ferske dyreeiere å vite hvordan dyret vil reagere.

Selv om å forberede dyret på nyttårsaften kan være for sent, kan det være mye å lære i å sette på lyd og video av for eksempel nyttårsraketter.

– Man kan jo gjøre det for å se hvordan dyret reagerer, dersom man er usikker. Om dyret blir skrem av lyder og lysglimt vil de også reagere på nyttårsaften.