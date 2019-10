Kirketårn perforert av hissig hakkespett – nå har kirkevergen fått fellingstillatelse

Det var kirketjeneren som først oppdaget av noe var riv ruskende galt. Hun var på jobb i kirka da hun hørte kraftige bankelyder.

Hun trodde noen ville inn i kirka, og gikk for å åpne inngangsdøra. Der sto det ingen.

Hun kikket seg rundt, og hørte at lyden kom ovenfra. Ikke lenge etter ble «bankeånden» avslørt.

– En hakkespett var i full gang med å hakke seg inn i kirka, forteller kirkeverge Ernst Johan Hegdal i Vefsn.

Kirketjeneren fikk jaget vekk den hissige fuglen med å hoie og trampe i bakken.

Det var avisen Helgelendingen som omtalte saken først.

VIL SKYTE HAKKESPETT: Av frykt for at hele bordkledningen på kirka må skiftes ut og påføre Den norske kirke store utgifter, vil man heller skyte hakkespetten for å berge kirka. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Det var imidlertid lite som tydet på at hakkespetten tok hintet. Da kirketjeneren kom på jobb morgenen etter ble det oppdaget nye hull på veggen.

Da ringte hun sjefen sin. Hegdal satte seg i bilen for å se skadene på kirka ved selvsyn. Framme i Elsfjord kunne han konstatere at hakkespetten hadde hakket åtte hull på flere av veggene i klokketårnet.

– Og dette har skjedd bare i løpet av en uke. Jeg tenkte «dette går ikke. Det er bare fullstendig håpløst», forteller Hegdal.

Søkte om fellingstillatelse

Ved hjelp av en fuglebok kom kirkevergen fram til at det er en svartspett kirken har med å gjøre.

FORTVILER: – Hakkespetten har gått fullstendig amok i løpet av noen dager. Det er merkelige greier, sier kirkeverge Ernst Johan Hegdal. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Ifølge Store Norske leksikon er den halvmeter lange svartspetten Europas største, og mest høylytte spettefugl.

Trommingen er så kraftig at den minner om maskingeværsalver, og kan høres på en avstand på fire kilometer.

Gode råd var dyre. Hegdal googlet hakkespettskader og fant flere tips for å bli kvitt den nebbete inntrengeren.

Blant annet skulle det hjelpe å sette metallplater over hullene. Tøystrimler som vaier i vinden og en stor hakkespettmodell i tre kunne også skremme bort hakkespetten.

NOF: Slik unngår du spetteskader på bygninger Ekspandér faktaboks På sin hjemmeside har Norsk Ornitologisk forening følgende tips for hvordan du kan unngå hakkespettangrep på hytter og hus: Å sette opp fuglekasser rundt om på tomten kan lokke hakkespetten til å hakke på dem, da det gir en hul og høy lyd.

Man kan også finne et tørrtre (ev. avbarket stamme) som man sager ned og plassere det i utkanten av eiendommen slik at spetten kan markere sitt territorium fra denne.

I Sverige har man funnet ut at spettene skyr blåfarge. Opphenging av blått fargebånd kan være et forsøk verdt!

Det er også en mulig løsning å skjære ut en rovfugl- eller uglesilhuett, enten helfigur eller bare et hode, og så male på to sterkt gulfargede øyne. Fuglen vil kunne reagere med stor skyhet overfor silhuetten, da rovfugler og ugler er blant spettenes fiender.

En annen mulighet er å skjære ut en silhuett av en sittende stor hakkespett (svartspett, ca. 50 cm) og feste denne til et hjørne av veggen. Respekten for silhuetten kan da føre til at mindre spetter holder seg borte. Vi har fått tilbakemeldinger om at dette fungerer.

Hegdal forteller at han ikke trodde at noen av tipsene ville funke.



– Å kle inn veggen blir for dumt. Vi snakker om en bygningsmasse med særpreg. Det er grenser for hvor mye man staffere bygningen uten at det blir feil.

HULL TIL BESVÆR: På den ene veggen på klokketårnet er det hakket to hull. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

I Matteusevangeliet heter det at «Ikke en spurv faller til jorden uten at Gud vet det». Men kirken i Vefsn ville ikke lytte verken til Bibelen eller ekspertråd.

Hegdal ringte til faglederen for landbruk og spurte om hakkehærverket var grovt nok til å utløse en fellingstillatelse. Det var det.

Fredet fugl

En fellingstillatelse med varighet ut november ble straks innvilget. Kirkevergen har hyret en lokal jeger som skal utføre fellingsjobben.

Hegdal er forberedt på reaksjoner på at Den norske kirke vil skyte en liten fugl, som attpåtil er fredet.

– Noen vil alltid reagere. Men jeg tror de aller fleste mennesker vil ha en rasjonell tilnærming til dette. Faktum er at det ikke finnes andre metoder.

– Det vil være meningsløst å bruke mange tusen kroner for å skifte ut bordkledning. For så å oppleve at det er «på'an igjen» etter kort tid. For det er det som blir resultatet, legger Ernst Hegdal til.

STORE FLISER: Hakkespetten var i ferd med å hakke seg gjennom veggen til kirken. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Ekspert: – Vanskelig å skremme bort

Han får langt på vei støtte fra hakkespettekspert Ingvar Stenberg, som har tatt doktorgrad på hakkespett.

– Generelt har jeg ingen store innvendinger mot felling av enkeltindivider av både svartspett og flaggspett. Det er vanskelig å skremme bort dersom de først har lagt seg til vanen med å hakke løs på bygninger.

HAKK I TREPLATA: Med sin helsvarte drakt og rød isse er svartspetten lett gjenkjennelig. Av og til legger svartspetten sin elsk på hus og hytter. Denne kjører imidlertid seift, og har funnet seg et tre. Foto: Marie B. Johnsen

Han forteller videre at manisk hakking på bygninger ikke er vanlig svartspett-oppførsel. Men enkeltindivider kan plutselig få denne trangen.

– Om høsten leter de gjerne etter en plass å overnatte på vinteren. Da hakker de på veggen og hører at det er et hulrom. Men de finner fort ut at det likevel ikke er et egnet sted. De forstår imidlertid ikke at det er nytteløst å prøve på nytt, og det er derfor de ødelegger veggen, sier han.

Ikke første gang

NRK har flere ganger fortalt om hissige hakkespetter som går løs på bygninger. I Brønnøy kommune hakket en grønnhakkespett 53 hull på en låve, mens en svartspett perforerte Nevernes kirke i Rana. Også i denne saken ble det gitt fellingstillatelse.

Men da hakkespetten plutselig begynte å interessere seg for damer og reirbygging, avtok sulten på gammelt treverk. Dermed fikk jegerne beskjed om å avlyse jakten.

Eventyret om Gjertrudfuglen Ekspandér faktaboks Skal man tro på gamle myter og sagn er det ingen tilfeldighet at svartspetten gyver løs på kirkebygg. I Asbjørnsen og Moes eventyrsamling som første gangen ble utgitt i perioden 1841 - 1844, er eventyret om Gjertrudfuglen det mest utbredte av 22 eventyr som bygger på gamle legender. Eventyret forteller om den gangen Vårherre og St. Peder vandrer på jorden, hvor de ber ei bakstekone om å få smake på lefsene hun lager. Kona, som heter Gjertrud og som har på seg rød bakerlue, bruker tre forsøk på å lage en så liten lefse til de to tiggerne at det hele ender med at de får ingenting. En straff fra Vårherre Slik gjerrighet går ikke upåaktet hen hos Vårherre. Han straffer henne hardt ved å omskape henne til gjertrudfuglen, som straks flyr opp gjennom pipa. Slik fikk denne fuglen sin sotsvarte kropp, med rød lue øverst på hodet der den hakker seg gjennom trær og bordkledninger, på jakt etter mat. Eventyret om gjertrudfuglen har et moralsk budskap om hvordan det kan gå med den som er egoistisk, og forteller samtidig om hvorfor svartspetten er som den er. Ifølge folketroen kunne gjertrudsfuglen varsle regn og lokke folk så langt inn i skogen at de gikk deg vill.