Kirkens Bymisjon må kaste halvparten av donasjonene: – Ganske ekkelt

Skitne overmadrasser, poser med hullete og illeluktende sokker og gamle kjøkkenmaskiner er noe av det Kirkens Bymisjon i Bodø har funnet i sine kleskonteinere.

Det skaper ekstraarbeid og tar opp plassen til det de egentlig ønsker seg – varme, gode klær som kan gis til de som har behov for det.

– Vi finner søppel og utstyr som er så slitt og dårlig at det må kastes, sier Lars Vestnes, daglig leder for Kirkens Bymisjon Nordland.

Så mye som halvparten av det som havner i konteineren deres i Bodø må kastes.

En kjøkkenmaskin som ble levert inn, som var skitten og full av dyr. Dette ønsker Bymisjonen nå en slutt på. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Sandra Vestnes viser fram en gammel kjøkkenmaskin som ble levert forleden. Hun forteller at den var full av matrester, som skadedyr koste seg med.

– Det er jo egentlig ganske ekkelt at folk leverer dette. Det er absolutt ikke noe vi kan ta vare på.

Vil heller bruke tid med barna

Kirkens Bymisjon har en god avtale med renovasjonsselskapet Retura Iris som gjør at de får levert mye søppel uten en stor kostnad.

Men de bruker likevel unødvendig mye tid på det, ifølge Vestnes.

– Men man vil jo bruke mest mulig tid på å være med barn og unge som er her på besøk og utlån av utstyr.

Lars Vestnes, daglig leder for Kirkens Bymisjon Nordland, vil oppfordre folk til å ta en titt i klesskapene sine. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Vestnes sier det godt kan hende det er noen som også kun bruker konteinerne som søppeldunker, men at han tror de fleste ikke mener vondt.

– Vi ser jo daglig at mange har et ønske om å hjelpe andre gjennom oss.

Måtte betale 141.000 kroner i avfallshåndtering

UFF Norge har også det samme problemet.

– Vi opplever stadig at det kastes tekstilavfall i våre konteinere, og dette er en kostnad og byrde for oss.

Det skriver Helena Harborg i UFF Norge i en e-post til NRK.

Skitne truser, klær med søl av olje, dyrehår, blod og urin, er noe av det de har funnet i sine klescontainere. De har også funnet matavfall, restavfall og papir.

Sandra Vestnes står inne i Skattkammeret til Kirkens Bymisjon i Bodø. Foto: Kasper Holgersen / NRK

– Dette kan ødelegge de donerte klærne, skriver Harborg.

I 2022 samlet UFF inn 7500 tonn tekstiler. Av det sorteres omtrent 650 tonn ut som avfall som blir handtert i Norge.

I fjor måtte de betale 141.000 kroner i avfallshåndtering.

Harborg tror det er flere årsaker til at de får mye avfall i konteinerne.

Helena Harborg i UFF Norge sier at de må betale dyrt for søppelet folk leverer. Foto: Matus Kotulak / UFF

– Det handler nok i det store bilde om et manglende system i det offentlige for å håndtere tekstilavfall. Slik det er nå, må man kaste det i restavfall – det finnes altså ikke en egen kategori for å resirkulere for tekstilavfall. Dermed kan mye ende opp hos oss i stedet.

Ingen god måte å gjenvinne tekstilavfall på

Tidligere har NRK skrevet om at tekstiler i restavfall kan ødelegge maskineriet hos avfallshåndteringsanlegg.

Direktør for Fretex miljø, Kristin Hareide, tror også folk er litt rådville når det gjelder hvor ødelagte klær og tekstiler skal kastes – og at det derfor ender opp i innsamlingskonteinere.

I 2022 samlet Fretex inn 13.554 tonn klær og tekstiler i hele landet. Av det måtte rundt 10 prosent kastes, altså rundt 1355 tonn.

– Når vi mottar dette går det fra å være husholdningsavfall til å være næringsavfall som vi som bedrift må betale for å kvitte oss med, sier hun og legger til:

Kristin Hareide, direktør for miljø i Fretex. Foto: Morten Bendiksen

– Det er selvsagt uheldig at vi må bruke penger på dette all den tid vi er en ideell aktør som jobber for å bidra til samfunnsnyttige formål gjennom Frelsesarmeens sosiale arbeid.

Fra 2025 må kommunene ha separat innsamling av tekstilavfall, etter et krav fra EU.

– Jeg vet at kommunene nå er i gang med ulike tester for å finne ut de beste løsningene for å samle inn tekstilavfall.

Men inntil videre er det ingen god løsning på hvordan folk kan kvitte seg med tekstilavfall på en ideell måte.

Søppel som ligger ved en av UFF sine konteinere Foto: UFF Norge

Hun anbefaler å holde klær som er rene, hele og tørre, adskilt fra resten, altså klær som kan repareres og materialgjenvinnes, samt skitne, våte tekstiler som kun fungerer som energigjenvinning.

– Inntil markedet for materialgjenvinning utvikles, så vil nok den beste løsningen være energigjenvinning. Det jobbes på ulike fronter med å finne hvilke løsninger som vil være best for å samle inn tekstilavfall i de forskjellige kommunene. Inntil da oppfordrer vi folk til å ta kontakt med sin kommune for å høre hva som gjelder der.

– Men hvordan skal folk vite hva de skal kaste og hva de skal levere til gjenbruk?

– Løsningen er at giverne spør seg selv om det de gir er noe andre kan ha glede av eller ikke. Hvis ikke, så kan det sannsynligvis ikke gjenbrukes. Da må de sjekke med sin kommune hva de skal gjøre med ødelagte klær og ting. Svaret vil i mange tilfeller være at det skal leveres på gjenvinningsstasjoner.