– Dette her er helt nytt for oss. Og det kommer nok til å merkes på bunnlinja hos ganske mange bedrifter og leverandører her, sier Elisabeth Dreyer, daglig leder i Destination Lofoten.

– Hvilket omfang har jeg ikke oversikt over nå, sier hun.

Hittil er minst 81 personer bekreftet døde av virussmitte, alle i Kina (se faktaboks). Totalt skal 2.744 være smittet i landet.

Det gjør at kinesiske myndigheter iverksetter tiltak for å hindre spredning.

Blant annet har de nå innført utreisenekt for kinesiske turistgrupper til andre land. Det omfatter også reiser til Norge.

«Restriksjonene betyr at alle turister som deltar i gruppereiser, samt individuelle reisende med forhåndsbookede pakker inklusive flybilletter og hoteller, nå ikke får reist ut av Kina», kommer det fram i en nyhetsmelding på nettsidene til Visit Norway.

Noe som innebærer at alle reiser av denne typen må kanselleres. Forretningsreisende er foreløpig ikke berørt av utreisenekten, skriver de.

Mange vil se nordlyset

De senere årene har det vært en voldsom oppblomstring av turisme på vinterstid i Lofoten, i jakten på nordlyset.

Elisabeth Dreyer i Destinasjon Lofoten. Foto: Tommy Andreassen

– Nordlysturisme og vinterturisme generelt har skutt fart, sier Dreyer.

Selv om bedrifter kan måtte innskrenke på bemanning og tilbud, har reiselivstoppen forståelse for utreisenekten.

Viruset ble først oppdaget i byen Wuhan i begynnelsen av januar. Byen har 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen i den sentrale delen av Kina.

Smittekilden er så langt ikke kjent, men en teori går ut på at viruset kan ha spredt seg fra ville dyr til salgs på et marked i provinshovedstaden.

– De senere årene har vi fått en voldsom oppblomstring av turisme på vinteren. Dette med nordlysturisme og vinterturisme generelt, har skutt fart, og da gjerne ifra fjerntliggende områder, men også ifra Europa, sier Dreyer.

Mange besøkende fra Kina

Ingunn Sakshaug er markedsspesialist for Asia og nye markeder hos Visit Norway.

Hun opplyser overfor NRK at det er antydet at utreiseforbudet vil kunne vare helt fram til mai.

Nordlys over Finsefjellet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Kina er et av de største oversjøiske markedene for Norge vintertid. I januar i fjor var vi oppe i 10.000 gjestedøgn. For februar til mai snakker vi om 85.000 gjestedøgn i Norge. Så dette er en stor gruppe.

Sakshaug sier at de som kommer fra Kina til Norge på denne tiden av året, gjerne vil oppleve nordlys og vintersportsaktiviteter. Mange reiser derfor nordover fra Oslo.

– Turismen fra Kina har økt de siste årene. Økninga til og med november i fjor, var på fire prosent. Vi anslår at Norge får besøk av 400.000 kinesiske turister i løpet av et år.

De fleste kommer fremdeles om sommeren.

– Men veksten er størst i alle andre måneder.

– Er dere bekymret for følgene dette vil få for norske leverandører?

– Det kinesiske markedet er viktig for mange aktører i Norge. Det vil nok påvirke en del leverandører i ganske stor grad. Men vi håper at dette kanskje ikke vil vedvare så lenge som antydet.

Ber om hjelp

China Association of Travel Services (CATS) har sendt en henvendelse til oversjøiske leverandører (ekstern lenke), med en bønn om at det må være mulig å avbestille uten ekstra kostnader. Dette for å unngå at turoperatører i Kina går konkurs.

Daglig leder i Tromsø Safari, Cecilie Nøstvik, har ikke selv sett dette brevet enda. Men sier at de som bedrift har forståelse, og vil være behjelpelig.

Turistene som kommer til Norge om vinteren vil oppleve både nordlys og andre vinteraktiviteter – som hundesledekjøring. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Dette er ekstraordinære omstendigheter, sier Nøstvik.

For dem utgjør de tysktalende landene et viktigere marked enn det asiatiske per nå. De forholder seg derfor rolig.

– Vi må bare forholde oss til det som blir bestemt.