Kineserne vil kjøpe varer og tjenester innen shipping, oppdrett og fiskeri

Oppdrettsgiganten Cermaq er en av leverandørene som på møtet mandag vil signere en intensjonsavtale om leveranser laks til Kina hvert år. Bedriften, som i Norge har matfiskanlegg i Nordland og Finnmark, selger allerede over 3 tusen tonn laks hvert år til Asia.

– Denne mengden håper vi vil doble seg med signering på mandag sier Snorre Jonassen, regiondirektør i Cermaq Nordland. Vi ser det som en tillitserklæring at vi får levere laks til en av de største aktøren i det kinesiske marked, og at de velger den laksen som er produsert i arktiske strøk.

Et av Cermaqs oppdrettsanlegg i Nordland Foto: Cermaq

Flere avtaler

I juni var Kinas ambassadør til Norge på Bodø-besøk. Her møtte han representanter for næringslivet i regionen og fikk høre hva de kan tilby. Kanskje dette beredte grunnen for signeringen mandag. Da skal det inngås konkrete avtaler mellom norske og kinesiske selskaper innen fiskeri, shipping og offshore akvakultur. I tillegg til Cermaq er det Front Marine som skal levere 5000 tonn laks og torsk hvert år, til en verdi av over 700 millioner kroner.

– Kina er et stort marked og avtalen vil bety mye for oss leverandører, sier Jonassen i Cermaq. De er et av de land som spiser mest fisk her i verden og vi håper at de også vil ha norsk laks på middagsbordet.

Vil øke i verdi

Også SkipsKompectanse som designer skip, Selstad AS som er utstyrsleverandør til fiskeri og shippingbransjen, og konsulentfirmaet Thomas P. Ness AS inngår avtaler med kineserne. Totalt kan alle avtalene være verdt om lag 2 milliarder kroner, og det er ventet at flere av avtalene kaster mer av seg med tiden.

– Vi er svært glad for å få denne muligheten, sier Snorre Jonassen. Men i og med at vi har vært ute så lenge er det vanskelig å si når i kan få ordentlig innpass i Kina, men vi har tro på at denne intensjonsavtalen gjør at vi raskt kan få et bra salgsvolum i Kina.

På møtet i Bodø i juni fikk ambassadør Wang Min møte representanter for flere typer næringsliv fra Nordland. Foto: Bente H Johansen

Regionsamarbeid

I tillegg skal det skrives under samarbeidsavtaler mellom Nordland fylkeskommune og Zheijang provinsen og mellom regionrådene i Lofoten og Vesterålen og Zhousan kommune i Kina. Avtalen mellom Zhejiang og Nordland fylkeskommune undertegnes av den politiske topplederen i Zhejiang, partisekretær Che Jun og fylkesrådsleder Tomas Norvoll.