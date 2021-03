Kine har barnehagen full av unger i påskeuken: – Ansatte er bekymret

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bodø kommune har slitt med den sørafrikanske virusmutasjonen helt siden 1. februar. Søndag var første gang på flere måneder at kommunen kunne melde om null nye smittetilfeller.

– Det kan fort snu igjen, men vi håper selvsagt på lav smitte fremover, sier helseleder Stian Wik Rasmussen til NRK.

At situasjonen fort kan snu er også de ansatte i Bodøs barnehager og SFO-avdelinger klare over. Kine Erikstad, pedagogisk leder i Bamsebo barnehage, mener kommunen burde innført strengere tiltak.

– Det beste hadde vært å stenge. Det er det de aller fleste ønsker. Stille uke hadde vært en gylden mulighet til å få skikkelig kontroll på situasjonen.

Ansatte er bekymret

25. mars kom den nye veilederen om smittevern for barnehager. Erikstad mener også den burde vært tydeligere.

– Jeg hadde håpet at den skulle vært enda mer tydelig med tanke på smitte og sykdom. Når skal ungene være hjemme, og når skal de komme i barnehagen?

Hun legger til at foreldrene også er et mulig smittepunkt.

– Foreldre som er syke kan levere ungene i barnehagen uten at vi kan kreve en negativ test.

– Hvordan opplever du at det er å være på jobb for tiden?

– Vi kjører på rødt nivå og har veldig små kohorter. Dette er vi veldig strenge på. Det fungerer greit, men de ansatte er bekymret for smitte.

FULL RULLE: Barnehagene i Bodø forventer at det kommer mange unger gjennom stille uke. Foto: KÅRE RIIBE RAMSKJELL / NRK

Burde stengt

I løpet av mandag vil både barnehager og SFOer i hele Bodø fylles med unger. Til tross for at de ansatte i Bamsebo er bekymret forteller Kine at de klarer å holde stemningen god.

– Vi er heldige som har veldig samarbeidsvillige foreldre. De spiller på lag med oss, sier hun og legger til:

– Jeg har forstått at det ikke er slik alle steder. Det er ganske dårlig stemning blant noen.

Hun fortsetter å argumentere for at stengte skoler hadde vært en gylden mulighet til å få ordentlig kontroll på smittesituasjonen i Bodø – og at man kunne forhindret at viruset potensielt får mobilisert seg på ny.

TRAVLE DAGER: Det blir en hektisk uke også i stille uke i Bamsebo barnehage. Foto: KÅRE RIIBE RAMSKJELL / NRK

Rolf Kåre Jensen, rådmann i Bodø kommune, svarer NRK i en e-post. Der henviser han til de nasjonale bestemmelsene.

Karina Vertot, leder i utdanningsforbundet i Bodø, gir Erikstad bred støtte.

– Vi hadde ønsket at man kunne stenge barnehager og SFO i stille uke, sier hun til NRK.

Frykter smitte

Vertot forteller videre at de har fått signaler om stor påmelding inn mot stille uke.

– Vi får meldinger om at barnehager og SFOer har rekordstor påmelding.

Erikstads håp om at stille uke kunne blitt brukt til å slå smitten fullstendig ned er dermed lite sannsynlig.

I Bamsebo barnehage er det dermed duket for en ny uke – barnehagene blir ikke stengt.

– Det jeg frykter er at jeg skal ta med meg smitte til jobb, sier hun før hun avslutter:

– Men det jeg frykter mest er at jeg skal ta med meg smitte hjem til meg og mine.