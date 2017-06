Kinas ambassadør: – Ser en stor fremtid for handel med Norge

Forholdet mellom Norge og Kina ble som kjent svært kjølig etter at Nobels fredspris ble tildelt den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010.

Wan Min lyttet interessert da næringsliv og politikere presenterte alt det Nordland har å by på. Foto: Bente H Johansen / NRK

I desember i fjor ble de to landene omsider enige om å gjenoppta politisk kontakt på høyt nivå, og i april kunne Erna Solberg reise til Kina som første norske statsminister på ti år.

I dag var tonen gemyttlig da Kinas ambassadør til Norge, Wan Min, møtte fylkesrådet og representanter for næringslivet i Nordland.

– Økonomiene våre er veldig komplementære, og jeg ser et stort potensial for samarbeid mellom våre to nasjoner, fortalte Wan Min til NRK.

Han poengterte at forholdet nå er helt normalisert.

– Men det kreves fortsatt innsats fra begge parter for å sørge for at forholdet forblir godt og stabilt i lang tid fremover.

Stort potensial for eksport av norsk fisk

Frem til 2010 hadde Norge over 90 prosent markedsandel på import av fersk laks til Kina, en andel som etterpå sank til mellom én og tre prosent.

I mai kunne det – til jubel fra oppdrettsnæringa – undertegnes en avtale som igjen åpner dørene til verdens største marked for fisk.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) sammen med Kinas ambassadør til Norge, Wan Min. Foto: Bente H Johansen / NRK

Norges sjømatråd tror eksportverdien kan komme opp i ti milliard kroner årlig i løpet av noen år. Spørsmålet kan rett og slett bli om vi har nok fisk å selge.

For oppdrettere i nord er det godt nytt, og fylkesrådsleder Tomas Norvoll mener det nå er opp til bedriftene å gjenoppta det gode samarbeidet som en gang var.

– Nordland og Nord-Norge har den mest eksportrettede økonomien i verden. Vi skal selge alt vi produserer og Kina er et svært marked. At ambassadøren ønsker å bruke så mye tid her er et fantastisk godt signal, mener Norvoll.

Fokuserer på å se fremover

Norske myndigheter har så langt trådt varsomt og unngått å ta opp betente spørsmål knyttet til blant annet menneskerettigheter, noe som har blitt møtt med kritikk.

Solberg selv har påpekt at hun har vært nødt til å bygge tillit hos kineserne først, før menneskerettighetsdialogen kan gjenopptas.

Den kinesiske ambassadøren på besøk i Nord-Norge er opptatt av å se fremover.

– Jeg ser en stor fremtid og mange områder hvor provinser i Kina og fylker i Norge kan jobbe tett sammen. Vi må finne rom for samarbeid å prøve ta igjen det tapte.

Wan Min skal i morgen videre til Lofoten. Han kunne fortelle å ha fått en 7,6 kilos torsk her ved et tidligere besøk.