Kina viktig for turismen i Norge

– At Norge og Kina normaliserer sitt politiske forhold er bra for reiselivsnæringa i Nord-Norge, sier administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv, Trond Øverås. Han sier at Kina er et viktig marked, og at et godt forhold til landet derfor vil føre til enda flere turister i fremtiden.