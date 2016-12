Kina-marked av begrenset verdi

– Det er få nordnorske fiskeeksportører som kommer til å merke noe særlig til at det kinesiske markedet igjen normaliserer seg, det sier direktør Steinar Eliassen i fiskeindustriselskapet Norfra i Tromsø. Han sier årsaken er at det er få eksportører i nord som satser på eksport av fersk laks til et så fjerntliggende marked som Kina.